鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，蘋果 (AAPL-US) 很可能不希望在下周財報公布時，讓新任執行長承受更大壓力——他現在已經夠忙了。
公司周一下午宣布，長期擔任執行長的庫克 (Tim Cook) 將於今年稍晚卸任，轉任執行董事長。正如華爾街普遍預期，他的接班人為現任硬體工程資深副總裁特納斯(John Ternus)，並將於 9 月 1 日正式接掌公司。
華爾街解讀：時機點透露財報可能偏強
觀察這次高層異動，宣布時機讓部分華爾街人士感到意外，這或許也是周二 (21 日) 股價下跌近 3% 原因之一。不過，B. Riley 首席市場策略師 Art Hogan 與 S&P Global 旗下 Visible Alpha 研究主管 Melissa Otto 均指出一個重點：蘋果很可能在 4 月 30 日公布一份強勁的財報。
Hogan 表示，「如果你認為財報會不如預期，不會選在周一晚上宣布這種重大人事消息。這代表財報應該已經勝券在握，且展望可能偏正面。這是我唯一的解讀，新任執行長應該不會有問題。」
Otto 則表示，「整體來看，我認為未來財報仍相當具韌性。真正的關鍵在於管理層的說法，以及新領導團隊將如何針對創新策略與服務成長提供更清晰的能見度。」
市場預期分歧 但整體不悲觀
目前華爾街對蘋果財報的預測尚未全面出爐，但 Yahoo Finance 檢視的分析報告，大致支持上述觀點。
兩項值得關注的分析如下：
關鍵在於，這將是一場不同尋常的財報發布。市場關注問題包括：特納斯是否會與庫克一同出席財報電話會議？在記憶體價格飆升情況下，毛利率將承受多大壓力？庫克在上一次會議中已提及這項風險。
另一方面，今年以來蘋果股價表現落後大盤，部分原因在於市場對毛利率及新產品推出時程的不確定性。
整體來看，在 iPhone、Mac 與服務業務動能支撐下，蘋果財報仍有機會帶來正面驚喜。且蘋果一向擅長管理零組件成本上升的壓力。
畢竟，沒有人希望新任執行長在一份疲弱財報中登場——尤其是蘋果這樣的公司。