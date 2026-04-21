鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-22 07:10

公司周一下午宣布，長期擔任執行長的庫克 (Tim Cook) 將於今年稍晚卸任，轉任執行董事長。正如華爾街普遍預期，他的接班人為現任硬體工程資深副總裁特納斯(John Ternus)，並將於 9 月 1 日正式接掌公司。

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華爾街解讀：時機點透露財報可能偏強

觀察這次高層異動，宣布時機讓部分華爾街人士感到意外，這或許也是周二 (21 日) 股價下跌近 3% 原因之一。不過，B. Riley 首席市場策略師 Art Hogan 與 S&P Global 旗下 Visible Alpha 研究主管 Melissa Otto 均指出一個重點：蘋果很可能在 4 月 30 日公布一份強勁的財報。

Hogan 表示，「如果你認為財報會不如預期，不會選在周一晚上宣布這種重大人事消息。這代表財報應該已經勝券在握，且展望可能偏正面。這是我唯一的解讀，新任執行長應該不會有問題。」

Otto 則表示，「整體來看，我認為未來財報仍相當具韌性。真正的關鍵在於管理層的說法，以及新領導團隊將如何針對創新策略與服務成長提供更清晰的能見度。」

市場預期分歧 但整體不悲觀

目前華爾街對蘋果財報的預測尚未全面出爐，但 Yahoo Finance 檢視的分析報告，大致支持上述觀點。

兩項值得關注的分析如下：

高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Michael Ng 表示，「市場對蘋果的擔憂過於悲觀，考量其相對優勢依然強勁，包括高階智慧型手機需求表現優於預期(台積電在最新法說會中已確認)、iPhone 在中國市占提升，以及蘋果積極搶購行動 DRAM 並維持具競爭力的價格以擴大市占。」

他預估 2026 會計年度第 2 季每股盈餘 (EPS) 為 2.00 美元，高於市場共識的 1.93 美元，主要動能來自 iPhone 與 Mac 營收，以及毛利率表現。

Jefferies 分析師 Edison Lee 持較保守看法，「我們預期 3 月當季財報可能略低於預期 (甚至低於公司預測)，原因包括：庫存偏高導致出貨量低於實際銷售量，記憶體成本上升、拖累 iPhone 毛利率約 1 個百分點。」

不過他認為，長期來看，較高的記憶體成本可望透過高階 iPhone 產品策略及提價能力抵銷 (預估至 2029 會計年度平均售價年複合成長率約 12%)。

關鍵在於，這將是一場不同尋常的財報發布。市場關注問題包括：特納斯是否會與庫克一同出席財報電話會議？在記憶體價格飆升情況下，毛利率將承受多大壓力？庫克在上一次會議中已提及這項風險。

另一方面，今年以來蘋果股價表現落後大盤，部分原因在於市場對毛利率及新產品推出時程的不確定性。

整體來看，在 iPhone、Mac 與服務業務動能支撐下，蘋果財報仍有機會帶來正面驚喜。且蘋果一向擅長管理零組件成本上升的壓力。