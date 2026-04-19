鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-19 11:00

《Investing》報導，在伊朗衝突引發市場震盪之際，美國銀行投資策略師 Michael Hartnett 週五 (17 日) 提出最新資產配置建議，主張投資人可布局「大宗商品、陸股與美國非必需消費類股」，同時看空「美元。」

美銀最新資產配置建議：布局三大標的、看空美元 (圖：shutterstock)

Hartnett 指出，當前市場正受到關稅動盪、美國財政壓力升高以及資金自美國資產轉移等因素影響，大宗商品具備對抗通膨、美元走弱與地緣政治風險的功能。

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他強調，掌握晶片、稀土、礦產與石油等關鍵資源，將成為未來 AI 競爭中的決勝關鍵。

在中國市場方面，美銀看好科技動能持續升溫。

數據顯示，中國科技出口年增 43% 至 2340 億美元，人民幣兌日元升至 1992 年以來最強水準，加上創業板指數突破上行，顯示中國科技產業正快速追趕美國。報告亦指出，中國擁有充足能源供應，包括替代能源與俄羅斯石油，有助支撐其 AI 產業發展。

相較之下，美國非必需消費類股被視為最具逆向投資價值的標的。該板塊相對標普 500 的表現已回落至 2008 年金融危機與疫情期間水準，且在全球範圍內相對能源股亦處低檔。

美銀認為，該產業已充分反映停滯性通膨風險，未來若政策轉向刺激消費，有望出現修復行情。

此外，美銀亦建議布局殖利率曲線變陡交易，預期美國公債 2 年與 30 年期利差將持續擴大。報告指出，消費動能轉弱、小型企業資本支出意願下滑，以及市場對降息預期的變化，均顯示未來政策仍可能轉向寬鬆。

在賣出標的方面，美銀明確建議減碼美元。

策略師認為，關稅政策削弱美元避險地位，加上對北約立場的不確定性影響市場信心，以及石油美元體系出現鬆動，都可能對美元形成壓力。未來在經濟成長壓力下，政策制定者可能傾向接受美元走弱，而非推高債券殖利率來吸引資金。

展望後市，美銀預期通膨與企業獲利預期將於第二季見頂，美元指數可能跌破 96 水準，而 2 年期公債殖利率則將維持在 4% 以下。不過，也有部分市場人士警告，隨著新任聯準會主席上任，債市仍存在波動風險。