鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-01 11:23

台股 4 月份上漲 22.7%，今年以來上漲 34.4%，上市股票總市值達 126.95 兆元，主動式台股 ETF 去年推出至今，至上周五總投資人數達 187 萬人，人氣火熱，進一步觀察績效，00981A 與 00994A 位居冠亞軍，不僅在 4 月漲幅分別高達 45%、43%，今年以來股價漲幅亦分別高達 70.67%、68.20%，雙強亦是今年股價表現領頭羊。

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00981A、00994A 今年以來股價表現強勢，帶動規模與發行張數的成長，00981A 新增規模高達 1370.9 億元，00994A 成長率高達 178.6%，4 月兩檔主動式台股 ETF 分別位居新增規模及總規模成長率榜首。

法人觀察，主動式台股 ETF 交易便利程度高，加上近期台股行情變動快速，政策加持，與海外 AI 投資動能充足，投資人挑選投資標的更加重視產業投資是否能搭上市場主題列車，同時能與反應在股價表現，也因此投資關注績效、配息，琵琶別抱、變心的速度，或是集中火力加碼跟風的速度也變快。