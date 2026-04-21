鉅亨網編譯段智恆 2026-04-22 03:30

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 即將於今年 9 月卸任 CEO 並轉任董事長之際，針對外界對其健康與交棒時機的揣測親自說明。他在周二 (21 日) 於公司總部庫比蒂諾賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行的全員大會中向員工表示，自己「身體健康、精力充沛」，並計畫在新職位上長期任職。

蘋果換帥前釋疑！庫克笑回：我很健康 還會待很久(圖：REUTERS/TPG)

庫克指出，他對未來以董事長身分繼續在蘋果工作感到興奮，並強調將全力支持接任執行長的硬體工程主管特納斯 (John Ternus)。庫克表示：「我會在他需要的任何時候提供協助，分享我的經驗與知識，作為他的顧問角色。」並強調蘋果仍將是他最優先的重心。

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此次發言被市場解讀為試圖淡化外界對其提前交棒原因的猜測。儘管特納斯多年來被視為接班人選，但庫克過去並未明確暗示接班時程已近。他在會中說明，選擇此時交棒，是因為公司營運表現穩健、產品藍圖明確，且接班人已準備就緒，「這三個條件同時出現，因此現在就是最合適的時機」。

根據安排，特納斯將於 9 月 1 日正式接任執行長，成為蘋果第八任執行長。庫克則將轉任董事長，並專注於強化公司在全球的關係布局。他表示，蘋果多年來已在各地建立深厚連結，未來希望在這方面發揮更大作用，同時也將視需要參與其他重要事務。