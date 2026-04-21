鉅亨網編譯段智恆 2026-04-22 01:00

《CNBC》周二 (21 日) 報導，美國最高法院裁定部分關稅違憲後，關稅退款程序正式啟動。美國海關與邊境保護局 (CBP) 已開放申請平台，允許企業針對依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收的關稅提出退款申請，首批處理將涵蓋過去 80 天內完成結算的進口項目。不過，市場預期整體退款流程需時數月，消費者短期內仍難直接受惠。

美國關稅退款機制啟動！UPS、聯邦快遞開始申請 回收成本仍需數月(圖：REUTERS/TPG)

物流業者已率先展開行動。優比速 (UPS-US) 表示，將代表客戶向 CBP 申請關稅退款，凡由 UPS 擔任進口報關主體的貨件，客戶無需額外申請。不過，該公司指出，從提出申請到實際取得退款可能需時約三個月，之後才會進一步將款項退還給客戶。

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聯邦快遞 (FDX-US) 亦表示，已開始為相關貨件提出退款申請，並將在收到 CBP 退款後轉交給支付關稅的客戶，同時提供必要報表協助申請流程。德國郵政旗下 DHL 則指出，已自動啟動退款申請程序，涵蓋其作為進口報關主體的所有適用貨件。

此次退款僅適用於 IEEPA 相關關稅，其他依《1962 年貿易擴展法》第 232 條或《301 條款》徵收的關稅仍維持不變。業界人士指出，隨著退款機制逐步推進，物流與進口商有望回收部分成本，進而改善財務壓力，但是否會完全反映至終端價格仍有待觀察。

另一方面，政治因素亦為退款議題增添變數。美國總統川普日前表示，將「記住」未申請關稅退款的企業，相關言論被市場解讀為企業在申請退款時，可能需考量與政府關係的影響。