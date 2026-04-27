鉅亨網編譯羅昀玫 綜合報導 2026-04-27 11:00

多家外媒報導，全球能源版圖正出現明顯轉變，美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，在美國與以色列對伊朗戰爭爆發前，中國已提前大幅累積戰略儲油，使其整體庫存規模一舉超越主要工業國集團，為後續能源衝擊建立厚實緩衝。

2025 年全年，中國以每日約 110 萬桶的速度持續擴充原油庫存，至年底總量達約 14 億桶，規模不僅領先國際能源署 (IEA) 32 個成員國整體水準 (12 億桶)，也讓中國在全球供應緊繃之際擁有更高調度彈性。

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同期，美國戰略石油儲備僅約 4 億桶，反映其近年多次動用戰略儲油以平抑油價。

IEA 成員國名單 (共 32 個)：

北美洲： 美國、加拿大、墨西哥

歐洲： 奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞（2024 年加入）、立陶宛、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國

亞太地區： 澳洲、日本、韓國、紐西蘭

中國過去一年幾乎維持穩定且高強度的補庫節奏，平均每日持續將大量原油納入準備體系，且進入 2026 年後仍未見放緩跡象。

當戰事升溫並衝擊荷姆茲海峽運輸時，全球約 20% 的石油流量受阻，油輪停滯、價格飆升，各國被迫動用緊急庫存。

中國無聲石油布局 悄悄贏得下一場能源戰爭 (圖：鉅亨製圖)

美國總統川普已公開表示該關鍵航道形同被封鎖，並計畫進一步釋出大量戰略儲油，以抑制戰事帶來的價格壓力。國際能源總署 (IEA) 亦協調釋出數億桶石油穩定市場。

然而，與美國依賴釋儲應對不同，中國目前更像是手握充足籌碼的一方，不僅短期內較能承受供應中斷風險，也為其在能源談判與市場波動中提供更大操作空間。

中國這波操作並非臨時反應，而是精準掌握市場周期所做出的布局。

2025 年全球需求偏弱、油價處於相對低檔，加上對俄羅斯、伊朗與委內瑞拉等產油國的制裁，使供應結構出現變化，北京趁勢擴大採購，等同於提前鎖定低成本資源。

中國無聲的石油布局，首先無疑帶來能源安全，避免出現短缺與配給壓力；再者通膨控管，提前採購降低價格衝擊民生物價；最後是增加談判籌碼，龐大庫存強化其在能源與外交上的主導空間。

值得注意的是，中國未直接捲入軍事衝突，持續與中東主要產油國保持往來，強化其作為「穩定參與者」的角色定位。

除了傳統能源布局外，中國在新能源產業鏈的主導地位亦持續擴大。