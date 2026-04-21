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美股

〈美股盤後〉伊朗拒絕出席第二輪談判 川普無限期延長停火 三大指數盡墨

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電

美股週二 (22 日) 幾乎全墨，回吐早盤漲幅，市場聚焦美伊談判陷入僵局與華許提名確認聽證會，道瓊、標普與那斯達克三大指數同步收低約 0.6%，反映投資人情緒轉趨謹慎。

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伊朗拒絕出席第二輪談判 川普無限期延長停火 三大指數盡墨 (圖：shutterstock)

市場賣壓於週二午盤後明顯擴大，主因傳出美國暫緩與伊朗的和平談判，並取消副總統范斯 (JD Vance) 原訂前往巴基斯坦的行程，使外界對停火協議能否延續產生疑慮。


原本預計週三到期的停火協議，一度被市場解讀為可能不會延長。

不過，週二盤後，美國總統川普宣布，將延長與伊朗之間的停火安排，同時持續對伊朗港口實施封鎖，直至伊朗方面提出具體且「統一」的解決方案為止。

同時，伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》報導，伊朗已決定不出席原定在巴基斯坦舉行的相關會談，因美國近期談判要求過分，未作出讓步，導致協商氣氛持續僵持，伊朗已將相關立場正式通知巴基斯坦，並告知參與斡旋的各方。

另一方面，聯準會主席提名人華許 (Kevin Warsh) 於國會聽證會上的發言同樣引發關注。他明確表示，未曾與川普就降息交換提名達成任何協議，並強調自己「絕對不會」成為總統的魁儡。

市場解讀其立場偏向維持政策獨立性，帶動美債殖利率上揚，進一步壓抑股市表現。

美股週二 (21 日) 主要指數表現：

  • 道瓊工業指數下跌 293.18 點，或 0.59%，報 49,149.38 點。
  • 那斯達克指數下跌 144.43 點，或 0.59%，報 24,259.96 點。
  • S&P 500 指數下跌 45.13 點，或 0.63%，報 7,064.01 點。
  • 費城半導體指數上漲 48.00 點，或 0.50%，報 9,647.21 點。
  • NYSE FANG+ 指數下跌 72.37 點，或 0.46%，報 15,793.52 點。
(圖片：FINVIZ)
標普 11 大板塊幾乎全面下跌、僅能源逆勢上漲。。(圖：finviz) 

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 下跌 0.31%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.52%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.66%。

費城半導體族群漲多跌少。超微 (AMD-US) 上漲 3.47%；博通 (AVGO-US) 漲 0.64%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.08%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.69%；高通 (QCOM-US) 跌 1.43%；美光 (MU-US) 上漲 0.21%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.50%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.90%。

企業新聞

隨著財報季展開，聯合健康 (UNH-US）因財報優於預期，其股價猛升近 7% 至每股 346.01 美元，成為道瓊與標普成分股中表現優異的個股之一。

蘋果 (AAPL-US) 收黑逾 2% 至每股 266.17 美元，因公司宣布執行長庫克 (Tim Cook) 將於 2026 年 9 月 1 日正式卸任，並由現任硬體工程高級副總裁的蘋果資深大將約翰 · 特納斯 ( John Ternus) 接棒，為 2011 年以來首次重大領導層交接。

亞馬遜收紅 0.66% 至每股 249.91 美元，亞馬遜宣布將向人工智慧新創公司 Anthropic 投資高達 250 億美元，深化 Claude AI 與 AWS 生態整合，Anthropic 將未來十年投入逾 1,000 億美元使用 AWS 與 Trainium 晶片，顯示 亞馬遜 自研 AI 晶片與雲端競爭力快速提升。

經濟數據

美國 3 月零售銷售月增 1.7%，優於市場預期的 1.4%，其中加油站銷售大幅成長，反映油價上漲帶動名目消費金額增加。

華爾街分析

Jones Trading 市場策略師 Michael O’Rourke 收盤前點評稱：「市場走弱的主要催化因素，是媒體報導副總統范斯仍留在華府，未前往巴基斯坦與伊朗進行談判。」

他補充指出：「隨後伊朗表示，美國必須先解除封鎖，談判才可能重啟。在川普表示不希望延長停火的情況下，投資人正觀望在期限前是否會出現和平進展。」

Interactive Brokers 資深經濟學家 José Torres 指出，華許發言強化其「抗通膨」立場，也使市場對今年降息預期降溫，認為短期內貨幣政策將維持偏緊。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主


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道瓊指數49149.38-0.59%
費城半導體9647.210.50%
NASDAQ24259.96-0.59%
S&P 5007064.03-0.63%
聯電 ADR12.33-2.45%
日月光投資控股29.6+1.09%
台積電ADR368.08+0.50%
美光科技449.38+0.21%
高通135.56-1.43%
Meta平台668.84-0.31%
輝達199.88-1.08%
博通402.17+0.64%
超微半導體284.49+3.47%
亞馬遜249.91+0.66%
微軟424.16+1.46%
Alphabet公司(A)332.29-1.52%
蘋果266.17-2.52%
應用材料394.33+0.69%
中華電43.1-0.90%
Meta平台668.84-0.31%

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