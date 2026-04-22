鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 08:10

微軟 (MSFT-US) 周二宣布調降 Xbox 訂閱服務 Game Pass 價格，顯示新任遊戲業務負責人上任後，正試圖重新吸引核心玩家並調整商業模式。公司指出，旗艦方案 Game Pass Ultimate 月費由 29.99 美元下調至 22.99 美元，降幅約 23%；PC Game Pass 則由 16.49 美元降至 13.99 美元。

（圖：Shutterstock)

Game Pass Ultimate 提供玩家在 PC 與 Xbox 主機下載遊戲，並可透過行動裝置串流遊玩數百款作品，是微軟遊戲訂閱體系的核心產品。此次價格調整被視為回應市場反饋，亦是公司重新平衡訂閱價值的重要舉措。

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不過，內容策略同步出現變化。未來《決勝時刻》系列新作將不再於上市首日納入訂閱服務。玩家需以約 69.99 美元購買新作，或等待至下一個假期檔期後，透過訂閱遊玩較舊版本，顯示微軟正嘗試在訂閱模式與單次銷售之間取得更佳收益結構。

此次調整由新任 Xbox 業務主管 Asha Sharma 主導，她於 2 月接替 Phil Spencer，並承諾將「重新致力於核心 Xbox 玩家」。Sharma 曾任職於 Meta(META-US)，其上任後即推動策略轉向。

財務數據顯示，遊戲業務在微軟整體營收中占比約 7%。在最新一季，該部門營收年減約 10%，明顯落後於 Azure、LinkedIn、Microsoft 365 與 Dynamics 等業務，這些部門營收均至少成長 10%。

硬體銷售亦面臨壓力，年減 32%，部分原因為微軟取消《Everwild》與《完美女煞星》開發計畫。此外，不含硬體的 Xbox 內容與服務收入亦低於內部預期。

微軟財務長 Amy Hood 在法說會上表示，公司將對遊戲業務認列一筆未具體金額的減損費用。該部門曾於 2023 年以 754 億美元收購動視暴雪，進一步擴大內容版圖。

根據公司資料，截至 2024 年，Game Pass 訂閱用戶達 3400 萬。此前公司於 2025 年 10 月將 Game Pass Ultimate 價格上調 10 美元至 29.99 美元，但內部評估認為價格已偏高，影響用戶成長，促使此次調降。