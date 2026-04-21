鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 04:00

庫克 (Tim Cook) 領導蘋果 (AAPL-US) 長達 15 年後，即將於 9 月 1 日卸下執行長職務。外界普遍認為，他的任期雖缺乏賈伯斯 (Steve Jobs) 式的顛覆性創新，但在營運與財務紀律上締造驚人成就，將蘋果市值從約 3500 億美元推升至 4 兆美元，成為全球最具價值企業之一。

（圖：Shutterstock)

市場分析指出，庫克更像是一位「國家總統」而非產品發明家。Deepwater 資產管理公司合夥人 Gene Munster 表示，庫克在川普政府關稅政策壓力下展現高度靈活性。自 2025 年川普重返白宮以來，蘋果股價仍上漲約 20%，顯示其成功化解供應鏈風險。

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庫克任內蘋果股價已上漲近 20 倍，同期 S&P 500 僅上升約 6 倍。公司最新年度營收突破 4000 億美元，較其接任時幾乎成長 4 倍。接班人為硬體主管約翰 · 特納斯 (John Ternus)，接棒時間較市場預期提前約兩年。

穿戴式裝置

庫克時代的重要布局之一為穿戴裝置。2014 年推出 Apple Watch，2016 年推出 AirPods，成功切入成熟市場並建立高溢價能力。該業務於 2022 財年營收達 410 億美元，占總營收逾 10%，較三年前的 250 億美元大幅成長。

然而近年成長動能轉弱。2025 財年穿戴式業務營收年減 4% 至 357 億美元，占比降至 8.6%。此外，高價頭戴裝置 Vision Pro 定價 3500 美元，未能打開主流市場，對比 Meta(META-US) 的 Quest 3S 起價僅 350 美元，顯示競爭壓力。

外界亦關注下一代產品形態，包含智慧眼鏡等方向，而前蘋果設計靈魂 Jony Ive 加入 OpenAI 後，可能成為潛在競爭變數。

服務

相較硬體放緩，服務業務成為成長主力。2025 財年服務營收年增 14% 至 1092 億美元，占總營收 26%。該部門涵蓋廣告、雲端、數位內容與支付服務。

受惠於服務高毛利特性，蘋果整體毛利率由長期約 38% 提升至最新季度 48%。庫克成功推動用戶透過訂閱 Apple TV+、AppleCare 及使用 Apple Pay 進行消費，提升單一用戶價值。

顧問公司 Incedo 執行長 Nitin Seth 指出，蘋果最大優勢在於硬體、軟體與服務的高度整合，形成難以複製的生態系。全球活躍裝置數已達 25 億台，為服務業務提供龐大基礎。

供應鏈

庫克最具代表性的貢獻來自供應鏈管理。他在 1998 年加入蘋果後，主導將製造重心轉向中國，並與 Foxconn (即鴻海) (2317-TW) 建立合作，支撐 iPhone 大規模生產。

近年隨中美關係緊張，蘋果加速分散風險，將產能轉移至印度與越南，但中國仍為核心製造基地。公司向美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件指出，主要生產據點仍集中於中國、印度、日本、南韓、台灣與越南。

面對關稅壓力，蘋果透過供應鏈調整，將部分 iPhone 由印度出口至美國以降低成本。同時，庫克也積極強化與川普政府關係，包括承諾在美國投資。

2025 年 8 月，庫克於白宮宣布新增 1000 億美元美國製造投資，未來五年總投資達 6000 億美元。2026 年 3 月再宣布擴大「美國製造計畫」，新增 Bosch、Cirrus Logic(CRUS-US)、TDK 及 Qnity Electronics 等合作夥伴，並計畫至 2030 年投入 4 億美元於相關項目。