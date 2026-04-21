鉅亨網新聞中心 2026-04-21 21:30

儘管 2026 年初中東局勢動盪不安，美伊之間的武裝衝突一度令全球投資人揪心，但美國股市卻在波折中展現出驚人的韌性。Carson Research 首席市場策略師 Ryan Detrick 近日發出強而有力的看漲聲明，直言空頭已在這一波博弈中落敗，牛市再度奪回市場主導權，引發投資界高度關注。

從數據面觀察，標普 500 指數近來不僅完全收復了戰爭爆發以來的跌幅，更一舉攻克 7,000 點整數大關；納斯達克指數更是創下自 1992 年以來最長的連續 13 個交易日收漲紀錄。

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這波漲勢背後的核心邏輯在於「市場對利空的適應力」。Detrick 指出，評估市場的關鍵不在於局勢的好壞，而在於是否正在「變得更好」或是「不再惡化」。

即便美伊兩國在外交與軍事上仍有拉扯，但股市回檔幅度相對輕微，顯示市場已初步判斷中東局勢尚在可控範圍內，並未陷入全面失控的恐慌。

投資框架的核心：相對論與韌性

Detrick 的看漲立場始終如一，他提出的投資框架強調「一切都是相對的」。在華爾街多數分析師紛紛發出避險警告時，Carson Research 堅持增持股票的評級。這份底氣源於對地緣政治衝擊的客觀衡量。

統計顯示，股市從 3 月底的低點到戰前水準僅下跌約 8%，這種「相對較小」的跌幅反映出資本市場對當前政經環境的消化能力。只要局勢維持在「極限拉扯」而非「全面崩潰」，股市便能憑藉強大的自我修復機制重回軌道。

財報季與局勢緩和的「組合拳」

展望後市，牛市行情有望進一步加速。支撐這一觀點的兩大動力來自於：一是美伊雙方雖有摩擦，但和平談判的管道並未封死，伊朗官方釋出「決定繼續與美國談判」的信號，為市場注入了關鍵的穩定劑。二是即將進入的財報季，企業強勁的業績預期將成為支撐股價的基石。