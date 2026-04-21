鉅亨網編輯林羿君 2026-04-21 17:00

華爾街正在出現一種脫節：股市投資人已經在歡呼慶祝，似乎已將伊朗戰爭拋諸腦後，但其他市場卻釋放出更為謹慎的訊號。

美股在開派對 債市卻發出更謹慎的訊號。(圖:shutterstock)

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綜合來看，這些市場訊號顯示，華爾街專業投資人並不相信，即便美國與伊朗最終達成明確的和平協議，全球經濟就能回到戰前的狀態。

這對股市而言可能是一項警訊，但分析師指出，也未必會產生實質影響，因為投資人已逐漸習慣這樣的環境。未來一周，投資者將密切關注美伊和平談判，以及 UnitedHealth、特斯拉 (Tesla) 和洛克希德 - 馬丁公司 (Lockheed Martin) 等公司的財報。

Carson Group 全球宏觀策略師索努 · 瓦爾格斯 (Sonu Varghese) 說，鑑於過去 5 年來的種種衝擊，美國似乎已進入「較高通膨常態」的狀況。不過他也指出，自己整體仍偏多看待股市，因為通膨往往伴隨企業獲利維持在健康水準。

投資人對伊朗戰爭的爆發並非無動於衷。標普 500 指數一度從戰前水平下跌 8%，反映出市場對這場衝突所造成的不確定性，以及其對全球經濟增長潛在負面影響的普遍憂慮。

然而，在美國總統川普於 4 月 7 日晚間宣布為期兩周的停火後，主要股指大幅走高。即便在川普對伊朗港口實施海上封鎖之後，標普 500 指數和那斯達克指數仍雙雙創下新高。上周五 (17 日)，在伊朗外交部長稱荷姆茲海峽對商船「完全開放」後，這兩大指數進一步擴大漲幅。

然而，油價和美國公債殖利率的走勢明顯落後。12 月交割的美國原油期貨上周五結算價為每桶 72.65 美元，較 3 月 20 日創下的近期高點下跌約 8%，但較 2 月 27 日上漲了 14%，當時正值美國和以色列首次向伊朗發射飛彈前夕。

基準 10 年期美國公債收益率收於 4.244%，低於 3 月下旬的 4.439%，但仍高於 2 月底的 3.961%。債券殖利率與價格走勢相反，在很大程度上反映了投資者對美聯準會設定的短期利率，在債券存續期間內平均水準的預期。

在週末市場不確定荷姆茲海峽是否維持通航之際，加上美國中央司令部表示一艘懸掛伊朗國旗、正駛往阿巴斯港的船隻遭到扣押，油價在週日 (19 日) 的期貨交易中，回升至接近每桶 90 美元，股指期貨則下跌近 1%。

根據芝商所 (CME Group) 數據顯示，戰前利率期貨顯示交易員認為，聯準會今年至少降息兩次的機率為 79%，但如今，隨著能源價格上揚等因素影響，該機率已降至 11%。市場目前大致將聯準會在 12 月前是否降息，視為五五波。

同時，關鍵的通膨指標——核心個人消費支出物價指數（PCE），近幾個月來非但沒有降至美聯準會 2% 的目標。在本月稍晚公布時，市場普遍預期將升破 3%，高於去年 10 月的 2.8%。

RBC Capital Markets 美國利率策略主管萊克 · 格溫 (Blake Gwinn) 表示：「過去一個月市場焦點幾乎都放在伊朗相關新聞上，但在此同時，我們也持續接收到一些數據，我認為這些數據支持聯準會更偏鷹派的立場。」

部分人士認為，對預算赤字的憂慮同，樣支撐了美國公債殖利率。去年隨著關稅收入激增，市場對赤字的擔憂一度有所緩解；但今年 2 月，最高法院裁定川普部分關稅措施違法，使前景轉趨不明朗，而伊朗戰爭帶來額外軍事支出的需求，更進一步加深不確定性。

一般而言，赤字擴大意味著政府必須發行更多債務向投資人籌資，這可能壓低債券價格並推升其殖利率。在這樣的背景下，一些投資人認為股市恐難延續近期漲勢。

Annex Wealth Management 首席經濟策略師布萊恩 · 雅各布森 (Brian Jacobsen) 表示，戰前他就擔心企業將面臨利潤率壓力，而中東衝突只會加劇這些擔憂。

他表示，企業正面臨投入成本上升的壓力，其中一部分來自能源價格攀升，但在消費者支出能力已趨疲弱的情況下，企業恐難將成本完全轉嫁出去。