鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-21 14:10

億萬富翁馬斯克旗下的火箭與衛星製造商 SpaceX 正積極推進外界引頸期盼的首次公開發行（IPO）計畫。三位知情人士透露，該公司本週在德州發射基地及田納西州超大型資料中心，接連舉辦為期三天的閉門簡報會，廣邀華爾街頂尖分析師出席。

根據《路透》報導，SpaceX 目標募資 750 億美元，若順利達陣，將創下全球史上規模最大 IPO 紀錄，公司高層更鎖定 6 月下旬上市。

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知情人士透露，簡報會將於週二（21 日）在 SpaceX 於德州波卡奇卡（Boca Chica）的「星礎市」（Starbase）拉開序幕，舉行全天會議且與會分析師將參觀發射設施。

週三（22 日）則由另一批代表機構投資人（含大型共同基金與退休基金）的分析師，在星際基地接受獨立簡報。

週四（23 日），受邀分析師將前往田納西州曼菲斯的 SpaceX Colossus 資料中心，深入了解 SpaceX 的「巨硬」（Macrohard）重大專案。

值得注意的是，與會者須繳交所有電子設備方可入場。

估值達 1.75 兆美元 說服投資人是關鍵

報導指出，IPO 分析師說明會是上市流程的標準環節，企業藉此向分析師介紹業務概況、財務展望及長期策略。

同時，部分獲邀分析師已收到 SpaceX 的機密註冊文件，但據悉內容資訊有限。IPO 的註冊文件通常會包含公司的業務描述、財務報表、風險因素、資金募集用途規劃，以及主要既有股東的相關資訊。

兩名知情人士表示，在分析師說明會約兩週後，SpaceX 預計將為部分華爾街分析師舉行一場獨立的「建模」日活動，其中部分分析師所屬的銀行正參與此次交易，屆時將提供財務預測、商業邏輯以及其他關鍵數據，協助分析師在公司上市前建立獲利預估模型。

報導指出，SpaceX 財務長強森（Bret Johnsen）約有兩個月時間，必須說服華爾街頂尖分析師及機構投資人，接受這家公司近乎天文數字的 1.75 兆美元估值。

馬斯克今年 2 月將 xAI 併入 SpaceX，使旗下火箭、星鏈（Starlink）衛星、X 社群平台及 Grok AI 聊天機器人統一納入同一母公司旗下，打造出史無前例的科技與航太複合集團。然而，此舉也讓 SpaceX 的估值更加複雜難解。

散戶投資人獲 30% 配額 國際市場同步開放

據悉，本次 IPO 將保留約三成股份供散戶認購，並預計在 6 月 8 日當週路演啟動後，邀請 1,500 名散戶前往星際基地參觀。

此外，本次 IPO 亦向英國、歐盟、澳洲、加拿大、日本及南韓的海外散戶投資人開放認購。