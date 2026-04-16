鉅亨網編輯林羿君 2026-04-16 10:10

根據最新揭露的監管文件顯示，Google 母公司 Alphabet(GOOG-US) 早期對 SpaceX 的精準投資，有望迎來高達 12 位數美元的驚人回報，突顯出這家航太龍頭在準備掛牌上市之際，可能創造的龐大財富效應。

根據 SpaceX 本週向阿拉斯加州政府提交的申報文件，截至 2025 年底，Google LLC 持有該公司 6.11% 的股權。SpaceX 期望在 IPO 時估值能突破 2 兆美元，若以此基準計算，Google 所持有的股份價值將高達 1,220 億美元。

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雖然去年 SpaceX 與 xAI 合併後，Google 的持股比例可能因股權稀釋降至約 5%，但根據彭博社推算，即便比例微降，在 2 兆美元的估值下，該筆資產仍價值約 1,000 億美元。

過去 Google 雖曾公開提及投資 SpaceX，但持股確切規模直到此時才首度曝光。

此次申報文件中，僅有 Google 及持股約 40% 的馬斯克本人符合揭露門檻，但市場預期還有眾多個人與機構投資者將因這場史上最大規模的 IPO 獲利。

據傳 SpaceX 已秘密遞交上市申請，目標於 6 月掛牌，預計籌集高達 750 億美元資金。在 2 兆美元的市值預期下，哪怕僅持有 0.05% 股權的股東，都能在一夜之間躋身億萬富豪之列。

這場資本盛宴不僅將使馬斯克穩坐全球首位「兆元富翁」寶座，也將大幅提升其麾下核心幹部的身價，包括總裁格溫 · 肖特威爾（Gwynne Shotwell）。

PitchBook 資深研究分析師弗朗科 · 格蘭達指出，SpaceX 的早期支持者將獲得天文數字般的報酬，即使是 2021 年才進場的投資者，雖然錯過了 2010 年代的黃金成長期，其報酬率仍可能高達 20 倍。

成立於 2002 年的 SpaceX，在 8 年內便達到獨角獸等級的估值，在當時對於一家研究尖端航太技術、尚未獲利的公司而言實屬罕見。Google 是在 2015 年與富達投資（Fidelity）共同投入 1 億美元資金，當時 SpaceX 估值僅 100 億美元。

多年來，隨著多輪增資與股權轉讓，馬斯克與 Google 的持股比例皆有所下降，例如 2020 年時 Google 持股為 7.64%，而最早在 2008 年進場的機構投資者 Founders Fund 則曾持股 7.77%，後者目前已因持股降至 5% 以下而無需在本次文件中揭露。

雖然 Alphabet 平時並未細分其在 SpaceX 的持股資訊，但在財報中已能看出端倪。2025 年第一季，Alphabet 申報了一筆來自特定公司（後經彭博社證實為 SpaceX）約 80 億美元的獲利增長。

隨著 2026 年兩年一度的申報報告上線，分析師預期這次 IPO 將為長期效力的員工帶來巨額現金收益。不過，格蘭達也提醒，管理層在上市後實現財務自由，可能會引發人才離職創業潮，但這也為風險投資市場注入了新的活力與資金。