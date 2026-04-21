鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-21 12:10

BTIG 市場技術分析師 Jonathan Krinsky 表示，從技術面來看，兩檔股票都顯示出這樣的訊號。

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以美光來說，其股價與 200 日均線的偏離幅度已超過 100%，甚至高於網路泡沫時期的極端水準。Sandisk 情況更為誇張，與 200 日均線的偏離幅度高達 400%。

Krinsky 指出，「我們仍認為，在經歷如此極端漲勢後，記憶體半導體族群是市場中最容易出現向下修正的領域之一。」

Sandisk 成立於 1988 年，主要提供基於 NAND 快閃記憶體的資料儲存設備與解決方案，曾一度被市場忽視，但今年股價已暴漲 287%，過去一年更大漲超過 2,843%。

其在 NAND 市場的主要競爭對手美光成立於 1978 年，今年股價上漲 60%，過去 12 個月則累計上漲 561%。

美國 AI 資本支出熱潮帶動 Sandisk 與美光需求大增。隨著亞馬遜 (AMZN-US) 等超大型雲端業者積極部署人工智慧系統，對記憶體晶片的需求大幅攀升。這類晶片負責儲存與傳輸 AI 模型所需的大量資料，是高效運算不可或缺的關鍵元件。

專家指出，記憶體已成為 AI 供應鏈中最為緊張的環節之一。

Yahoo Finance 數據顯示，華爾街預期 Sandisk 與美光今年需交出亮眼財報，才能支撐目前偏高的股價估值。

分析師預估，Sandisk 在 2027 會計年度的獲利成長率約為 133%，遠高於標普 500 指數的 16%。同期美光的獲利則預計將接近倍增。

過去 90 天內，Sandisk 本會計年度與下一年度的獲利預估已上修超過 5 倍。美光本會計年度的獲利預估則上修約 2 倍，2027 會計年度則上修約 3 倍。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 在最新報告中指出，「我們認為 Sandisk 處於 AI 基礎建設中最具吸引力領域之一——資料儲存，需求持續加速，而供給至少到 2028 年前都將維持緊張，甚至更久。」