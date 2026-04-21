鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-21 09:01

美伊兩周停火協議即將到期，雙方第二輪談判懸而未決，兩國之間的海上對峙持續升溫。

在美伊首輪談判破裂後，美國於 4 月 13 日 10 時（台灣時間 13 日 22 時）正式對伊朗港口祭出封鎖令，以回應伊朗對荷姆茲海峽的控制，並打破談判僵局。

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美國中央司令部周一（20 日）表示，封鎖進出伊朗港口及沿海地區船隻以來，美軍已要求 27 艘船隻掉頭或返回伊朗港口。

國際海事組織發言人當天說，荷姆茲海峽附近海域局勢依然動盪多變，附近船舶應保持「最高等級戒備」，在未獲得安全保障情況下切勿冒險行動。

根據國際海事組織官網發布的消息，截至 19 日相關海域確認發生 24 起襲船事件，共計 10 名海員死亡。

另一方面，據英國方面周一消息，至少 26 艘涉伊朗航運的船隻突破美軍封鎖。自美軍 13 日對進出伊朗港口的船隻實施封鎖以來，突破封鎖的船隻中包括 11 艘裝載伊朗貨物的油輪。

據伊朗方面周二凌晨消息，一艘懸掛伊朗國旗的貨船無視美軍封鎖，正在通過荷姆茲海峽。該船隻從伊朗南部阿巴斯港附近的沙希德拉賈伊港出發，正駛向印度坎德拉港。

隨著美伊臨時停火即將到期，市場密切關注美伊第二輪談判。儘管美國總統川普多次表態，稱雙方即將舉行會談，但伊朗並未明確回應是否赴會。美國對伊朗的海上封鎖成為談判關鍵障礙。