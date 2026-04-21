鉅亨網編譯鍾詠翔
美伊兩周停火協議即將到期，雙方第二輪談判懸而未決，兩國之間的海上對峙持續升溫。
在美伊首輪談判破裂後，美國於 4 月 13 日 10 時（台灣時間 13 日 22 時）正式對伊朗港口祭出封鎖令，以回應伊朗對荷姆茲海峽的控制，並打破談判僵局。
美國中央司令部周一（20 日）表示，封鎖進出伊朗港口及沿海地區船隻以來，美軍已要求 27 艘船隻掉頭或返回伊朗港口。
國際海事組織發言人當天說，荷姆茲海峽附近海域局勢依然動盪多變，附近船舶應保持「最高等級戒備」，在未獲得安全保障情況下切勿冒險行動。
根據國際海事組織官網發布的消息，截至 19 日相關海域確認發生 24 起襲船事件，共計 10 名海員死亡。
另一方面，據英國方面周一消息，至少 26 艘涉伊朗航運的船隻突破美軍封鎖。自美軍 13 日對進出伊朗港口的船隻實施封鎖以來，突破封鎖的船隻中包括 11 艘裝載伊朗貨物的油輪。
據伊朗方面周二凌晨消息，一艘懸掛伊朗國旗的貨船無視美軍封鎖，正在通過荷姆茲海峽。該船隻從伊朗南部阿巴斯港附近的沙希德拉賈伊港出發，正駛向印度坎德拉港。
隨著美伊臨時停火即將到期，市場密切關注美伊第二輪談判。儘管美國總統川普多次表態，稱雙方即將舉行會談，但伊朗並未明確回應是否赴會。美國對伊朗的海上封鎖成為談判關鍵障礙。
據伊朗《塔斯尼姆通訊社》報導，儘管川普周一當天稱副總統范斯及其他美國談判代表團成員正前往巴基斯坦，但伊朗尚未改變不參加談判的決定。伊朗是否參加談判，取決於某些先決條件是否滿足。
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