鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 07:00

伊朗戰爭衝擊全球航運與能源價格，連帶波及中國被稱為「聖誕用品之都」的義烏製造業，業者警告今年年底歐美聖誕消費恐面臨價格上漲與供應不穩的雙重壓力。距離聖誕節尚有約 8 個月，但當地工廠已提前感受到訂單與成本的劇烈變化。

在義烏從事人造聖誕樹製造近 30 年的業者表示，受到中東局勢影響，客戶下單態度轉趨保守，部分訂單延後甚至取消。根據美國聖誕樹協會數據，美國市場約 87% 的聖誕裝飾品來自中國，其中相當比例產自義烏，使當地供應鏈對全球節慶消費具有關鍵地位。

‌



成本面壓力快速上升。業者指出，荷姆茲海峽航運受阻及油價攀升，使以石油為原料的 PET 塑膠價格上漲約 5%，用於包裝的塑膠成本更上升約 15%，整體每棵人造樹成本增加約 10%。在訂單流失與成本攀升夾擊下，部分企業營收已下滑約 12%。

義烏工廠通常在春季開始大量生產，以確保產品能在聖誕購物旺季上架，但今年戰事爆發時點正值出貨關鍵期，對供應節奏造成明顯干擾。業者形容「正好卡在必須出貨的時間點」，導致物流安排與訂單履約壓力同步升高。

其他相關產業同樣面臨衝擊。聖誕彩帶製造商表示，塑膠原料價格漲幅最高已達 40%；燈飾製造商則指出，客戶為避免運輸延誤，紛紛要求提前交貨，使 5 月至 8 月出貨需求集中，進一步推升原材料價格。業界普遍預期，隨著需求前移與供應鏈緊繃，價格上行壓力短期內難以緩解。

面對不確定性，部分企業已加快出貨節奏，並在合約允許下將部分成本轉嫁給客戶，同時計畫開發更多低價產品以維持需求。不過業者坦言，對今年銷售季的影響已難避免，預估美國市場的聖誕樹價格至少將上漲 15%。