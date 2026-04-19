鉅亨網新聞中心 2026-04-19 19:00

自拿破崙時代以來，還沒有哪位政治領袖像美國總統川普這樣公開與教宗正面交鋒。然而，正如當年熬走那位法蘭西皇帝的教宗庇護七世一樣，如今的教宗良十四世（Pope Leo XIV）正在證明，他是一個令川普難以應付的對手。

根據《華爾街日報》報導，這位來自芝加哥、性情溫和的美國籍教宗，目前正面臨就任以來的最嚴峻考驗：與川普政府圍繞伊朗戰爭的公開交鋒。

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不過，良十四世沒有退縮，明確表示不懼川普，將持續公開反對這場戰爭。

值得注意的是，目前為止，在這場公開爭執中受到美國及全球天主教徒批評的，是川普，而非教宗。

川普不僅指責良十四世迎合左翼，更在 Truth Social 上發布一張 AI 生成圖片，畫面中的自己身披類似基督的長袍、手持神聖治癒力量。

然而，此舉嚴重冒犯了美國宗教右翼，貼文隨後遭刪除。

羅馬地緣政治智庫阿皮亞研究所主管西斯奇（Francesco Sisci）指出，川普在與良十四世打交道時面臨一大難題：這位教宗與前任方濟各（Pope Francis）截然不同，他並非單打獨鬥，而是在幕後默默建立廣泛的教會支持網路，使他更難被忽視或孤立。

西斯奇指出：「方濟各是搖滾明星，良十四世則是管弦樂團的指揮，他行事極具系統，活躍於幕後，一旦公開發聲，那往往已是水到渠成的最後一步。」

相較於方濟各有時與美國主教關係緊張，良十四世則積極爭取全球教會的廣泛支持，在倡導和平與對話的同時，也更加強調傳統天主教教義。

民調數字更讓白宮難堪。《NBC》新聞 3 月份的調查顯示，良十四世在登記選民中的淨支持率為正 34 個百分點，而川普的淨支持率則為負 12 個百分點，兩者相差近 50 個百分點。

攻擊教宗恐傷及天主教票倉

政治與宗教分析人士認為，這場持久的爭吵對雙方都有風險，但川普承受的政治代價更大。

密歇根州阿克頓宗教與自由研究所（Acton Institute for the Study of Religion and Liberty）聯合創辦人、天主教神父西里科（Robert Sirico）直言，攻擊教宗正在疏遠天主教選民，而這些選民在川普 2024 年勝選中扮演了舉足輕重的角色。

Sirico 表示：「他（川普）把自己一些最堅定的支持者逼到了非常尷尬的境地。」

聖路易斯華盛頓大學政治學家伯奇（Ryan Burge）指出，天主教徒約佔選民總數五分之一，在上屆總統大選中約有 56% 支持川普。

然而，《福斯新聞》3 月份的調查顯示，現已有 52% 的天主教徒不認可川普的施政表現。

移民執法問題同樣是矛盾激化的導火線之一。ICE 對移民的突擊搜查行動，尤其衝擊拉美裔天主教社群。良十四世與美國主教們批評相關行動侵犯人的尊嚴。

曾在 2024 年協助動員民眾支持川普的倡議團體 CatholicVote 更於 2 月警告，天主教徒對 ICE 的「廣泛不信任」，恐令共和黨在 11 月期中選舉付出代價。

不過，川普則絲毫沒有讓步的跡象，本週再度批評良十四世「不應該對戰爭指手畫腳，因為他根本不了解伊朗正在發生什麼」。

過去，身為天主教徒的美國副總統范斯（JD Vance）曾在移民與外交政策議題上，以相對溫和的方式表達對梵蒂岡立場的不同看法。

近日，他在接受《福斯新聞》訪問時表示，出現分歧其實相當正常，語氣也不像川普那般強硬；不過他同時指出，教宗應更專注於自身的核心職責。

范斯進一步說明：「在某些情況下，我認為梵蒂岡更適合聚焦於道德議題，以及天主教會內部事務，而公共政策的主導權，應交由美國總統來負責。」

然而，不少天主教徒強調，宗教信仰本就與公共政策密不可分，無論是墮胎、貧窮問題，還是戰爭與和平等議題，都深受信仰價值影響，而這些問題往往也讓各大政黨難以輕鬆應對。