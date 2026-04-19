美伊下一論談判遙遙無期！伊朗拒無框架會談、警告美國違反停火將付出代價

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-19 15:00

伊朗副外長哈蒂卜扎德（Saeed Khatibzadeh）週六（18 日）表示，伊朗與美國下一輪談判尚未確定日期，雙方必須先就「諒解框架」達成共識，方能推進後續會談。

伊朗副外長哈蒂卜扎德表示，伊朗與美國下一輪談判尚未確定日期。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，自 1979 年伊朗伊斯蘭革命以來美伊雙方最高層級的直接會談上週末在巴基斯坦伊斯蘭瑪巴德落幕，但未能達成任何協議。

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美國總統川普曾向《路透》透露，本週末可能舉行更多直接會談，然而多名外交官指出，考量到在伊斯蘭瑪巴德召開會議的後勤難度，此事可能性不高。

哈蒂卜扎德在土耳其南部安塔利亞省一場外交論壇場邊接受記者提問時強調，伊朗目前的重心在於確立雙方的諒解框架，不願進入任何「注定失敗」、甚至可能成為新一輪升級藉口的談判。

他說：「在框架達成共識之前，我們無法確定日期，談判實際上確實取得了重大進展，但另一方的極端做法，即試圖讓伊朗成為國際法的例外，阻礙了我們達成協議。」

他明確表示，伊朗絕不接受游離於國際法之外的任何安排，所有承諾均須在國際規範與國際法框架內進行。

在被問及伊朗是否於週六（18 日）再度關閉荷莫茲海峽一事時，哈蒂卜扎德解釋，伊朗原本宣布將依據停火協議條款，允許商業船隻安全通行。然而，美方隨後聲稱海峽「對伊朗船隻除外」，被伊朗視為蓄意破壞停火協議。