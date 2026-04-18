鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-18 08:40

伊朗周五 (17) 宣布停火協議剩餘期間開放荷姆茲海峽供商船通行，國際油價聞訊暴跌，西德州中質原油 (WTI) 收盤狂瀉 12%、布蘭特原油期貨下跌 9%。但 CNBC 根據影片畫面報導，油輪對通行該航道仍保持謹慎，部分油輪試圖經由伊朗指定路線離開海峽，但仍突然折返。

荷姆茲海峽全面開放？油輪仍觀望 部分船隻突然掉頭折返 (圖:Shutterstock)

從伊朗官員與美國總統川普的發言來看，外界對荷姆茲海峽是否真正開放感到混亂。伊朗外交部長 Abbas Araghchi 最初表示，在與美國及以色列的停火剩餘期間，海峽「完全開放」。但與伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 立場一致的伊朗媒體卻發布了安全通行條件，內容與德黑蘭過去幾周以來實施的規則如出一轍。

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虛假曙光？

Kpler 大宗商品研究總監 Matt Smith 表示，周五確實有部分油輪與貨輪嘗試經由伊朗指定的 Larak 島周邊航線駛出海峽，但隨後突然折返，「這些船顯然未獲得通行許可。」

伊朗塔斯尼姆新聞社 (Tasnim News) 引述接近伊朗國家最高安全委員會的消息人士報導，商船必須遵循德黑蘭指定的路線，並與伊朗軍方協調。報導稱，若船隻或其載運物資與敵對國家有關聯，就不會放行通過。

勞氏海事數據 (Lloyd"s List Intelligence) 海上風險分析師 Tomer Ranaan 說：「目前還不清楚是否發生了劇烈變化，伊朗仍希望船隻過境自己的領海。」

與此同時，川普表示美國對伊朗的相關封鎖仍然有效，德黑蘭則威脅若不解除封鎖，將再次關閉海峽。

Kpler 資深貨運分析師 Matthew Wright 認為，這意味荷姆茲海峽在功能上仍處於關閉狀態，「這是一場虛假的曙光」。

航運協會尚未宣布安全

全球最大的航運協會 BIMCO 周五建議船隻，考量到水雷威脅，應該避開荷姆茲海峽。

BIMCO 首席安全主管 Jakob Larsen 表示，該區域「目前尚未被宣布為安全過境區」。

美國與伊朗之間的外交姿態雖能安撫原油期貨市場，卻無法解決實質的能源供應中斷問題。荷姆茲海峽關閉的時間每增加一天，供應短缺的情況就會更加嚴重。

在海峽關閉前離開波斯灣的最後一批原油及成品油輪，已完成為期數周的航程，抵達亞洲、歐洲與北美等目的地。Kpler 的 Wright 指出，其中最後一批貨物是伊拉克的原油輪船，預計下周抵達加州 Long Beach。

Kpler 的 Smith 表示，原油無法從荷姆茲海峽運出的連鎖反應，即將開始顯現。他指出，高度依賴中東原油的亞洲煉油廠，將不得不削減產量，這意味著從亞洲煉油廠進口航空燃油等產品的國家，可能面臨供應短缺。