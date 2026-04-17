鉅亨網編譯許家華 2026-04-18 06:00

烏克蘭財政部周五 (17 日) 宣布，已與「烏克蘭債權國集團」簽署備忘錄，正式啟動債務重整安排，將原定自今年 2 月起需支付的主權債務與政府擔保債務本息全面暫停償付，期限延長至 2030 年 2 月底。此舉被視為戰時財政壓力下的重要緩解措施，也標誌著國際債權人對烏克蘭長期財務重建的進一步支持。

根據協議內容，暫停期間內所有債務利息與本金均不支付，延後金額將進行資本化處理，並於 2035 年至 2039 年間分期償還，採每半年等額支付方式完成清償。烏克蘭財政部指出，此次安排與國際貨幣基金 (IMF) 對烏克蘭的援助計畫相互配合，確保該國在戰爭持續期間維持財政穩定與基本運作。

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自 2022 年戰事爆發以來，俄羅斯入侵導致烏克蘭經濟大幅萎縮，基礎設施遭受重創，政府財政赤字持續擴大。國際機構估計，烏克蘭經濟在戰爭初期一度萎縮約 30%，而重建成本可能高達數千億美元。為支撐政府運作與軍事支出，烏克蘭高度依賴外部融資與援助。

國際貨幣基金此前已批准一項總額約 156 億美元的多年期援助計畫，並要求烏克蘭推動財政改革與債務可持續性措施。此次與官方債權人達成的延期協議，被視為滿足 IMF 框架下債務重整條件的重要一步。市場分析指出，透過延後債務償付，烏克蘭未來數年可釋放數十億美元現金流，用於國防與基礎建設維持。

此外，烏克蘭也已與私人債權人展開類似談判。先前報導顯示，該國正尋求延長約 200 億美元國際債券的償付期限，並可能要求減記部分債務，以確保中長期財政可持續性。評級機構曾警告，若無進一步重整措施，烏克蘭債務壓力恐在戰後迅速升高。