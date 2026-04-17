鉅亨網編輯林羿君 2026-04-17 13:50

法國與英國將於周五 (17 日) 共同主持一場約有 40 國參與的會議，旨在向美國傳達明確訊號：即便目前局勢緊張，一旦條件成熟，美國最親密的盟友已準備好為恢復荷姆茲海峽的航行自由貢獻心力。

歐洲拉40國預備「荷姆茲護航行動」但拒陪美國封鎖。(圖:shutterstock)

自 2 月 28 日美以聯軍發動空襲以來，伊朗基本上已禁止非該國船隻通行該海峽；隨後華府更於週一對進出伊朗港口的船隻實施全面封鎖。

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美國總統川普曾公開呼籲各國協助執行封鎖，並對北約盟國未採取行動表達不滿。對此，英法等國認為加入封鎖等同於直接參戰，但表態願意在達成持久停火或衝突結束後，協助維持海峽暢通。

目前討論中的倡議暫未納入美國與伊朗，但歐洲外交官指出，任何可行的任務最終仍須與雙方協調。會議結果也將對華府進行說明。

根據發送給與會國家的備忘錄，會議目標包括，重申對荷姆茲海峽航行自由的全面外交支持，以及強調遵守國際法的重要性。

此外，會議亦將討論航運業面臨的經濟挑戰，以及超過 2 萬名受困海員與滯留商船的安全問題。同時，與會各方也將規劃在條件成熟時，部署一項純防禦性的多國軍事任務，以確保航行自由。

會議結束後，預計發表主席聲明，具體描述該任務的執行細節，但可能不會列出各國確切的出資或兵力貢獻。

法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨及義大利總理梅洛尼，將齊聚巴黎出席會議，歐洲、亞洲與中東官員則透過視訊參與。中國雖獲邀請，但尚未確認是否出席。

多位外交官分析，若海峽局勢自然恢復正常，此項任務或許無須付諸實行；但部分觀察家認為，航運公司與保險業者可能會要求在過渡階段進行部署以求保險。

一名法方資深官員表示，該行動可能涵蓋情資共享、除雷作業、軍事護航及與鄰國的資訊對接，具體資源配置將視屆時局勢而定。