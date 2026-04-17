鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 06:54

伊朗週五表示，已全面恢復荷姆茲海峽對商業船隻的通行。不過，美國對伊朗的海上封鎖仍在進行中。美國中央司令部表示，部隊已維持高度戒備，並做好長期行動的準備。伊朗週五 (17 日) 嚴詞抗議稱，這項封鎖違反了伊朗和美國上週達成的停火協議。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週五宣布，這條承載全球約兩成石油運輸的關鍵航道已重新開放。不過，他同時指出，所有船隻仍須依照伊朗指定航道通行，顯示德黑蘭仍保有實質管控權。

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與此同時，美國對伊朗船隻與港口的封鎖仍持續生效。

伊朗外交部發言人貝卡伊 (Esmaeil Baqaei) 對此抨擊，美軍對伊朗港口封鎖違反了伊朗和美國上週達成的停火協議。

貝卡伊稱：「荷姆茲海峽仍在伊朗的監控之下，伊朗認真履行承諾。但如果美國違反自身承諾，伊朗將採取必要的對等措施。伊朗在這方面絕不寬容！」

伊朗伊斯蘭議會議長加利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 則釋出警告，若美國持續維持封鎖措施，荷姆茲海峽將不會維持完全開放。

他指出，目前通行將依照伊朗指定航線，並須經伊朗授權後方可進行，顯示德黑蘭仍掌握實質控制權。

他強調，海峽是否開放、以及相關管理機制，將取決於目前局勢發展，而非由社群媒體上的發言決定，語氣明顯劍指川普透過社群平台釋出的相關言論。

美國總統川普週五稍晚接受媒體訪問稱，美國對伊朗港口的封鎖「在與伊朗代表團簽署協議後就會結束」。

他在抵達鳳凰城後於停機坪受訪時說：「今天會是重要的一天。我們來看看結果如何，但應該會是好的。我們已經進行了一些非常良好的討論。」

當被問及伊朗官員稱雙方仍存在「重大分歧」的報導時，川普回應：「也許有吧，看看接下來會發生什麼。」