「川普式通膨」來襲！門票破萬美元＋交通暴漲 世界盃變「財力考驗」

鉅亨網新聞中心 2026-04-18 10:00

在高通膨與成本壓力交織下，原本被視為今夏體壇盛事的 FIFA 世界盃，正逐漸轉變為一場考驗球迷財力的消費挑戰。隨著關稅推升物價、燃料價格居高不下以及整體通膨頑固，赴美觀賽的總成本快速攀升，從交通、門票到住宿開銷全面上揚，反映出當前美國宏觀經濟環境的壓力。

（圖：Shutterstock)

根據相關規劃，從紐約曼哈頓賓州車站前往大都會人壽體育場的往返火車票價，可能上調至 100 美元以上，相較平時約 12.90 美元的票價，漲幅高達約 700%，且新方案不再提供兒童、長者或身障者優惠。其他城市亦同步調漲，從波士頓南站往返吉列體育場的火車票價升至 80 美元，高於平時 17.50 美元逾 4 倍，巴士票價更達 95 美元。

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門票價格同樣居高不下。本屆賽事首度引入動態定價機制，小組賽門票普遍已超過 4,000 美元，決賽最高票價更突破 1 萬美元。儘管主辦方曾短暫推出 60 美元的低價票以回應輿論壓力，但整體價格仍處於歷史高位。對多數球迷而言，加上單趟交通動輒 80 至 100 美元以上，以及汽油價格升至每加侖 4 美元以上，整體觀賽成本顯著增加。

根據國際足總與世界貿易組織早前聯合評估，本屆世界盃預計吸引 650 萬人次觀賽，帶來約 111 億美元直接支出，並為美國創造 305 億美元經濟效益。然而，隨著交通與能源成本飆升，這一樂觀預期正面臨挑戰。

美國國腳蒂莫西 · 維阿曾公開批評門票過高，直言「很多真正的球迷將無法進場觀賽」，反映出基層球迷的不滿情緒。相關壓力也擴散至國際層面，據報包括法國、西班牙與英格蘭足協均已向詹尼 · 因凡蒂諾表達關切，部分球迷團體甚至提出法律訴訟，要求改善票價可負擔性。

交通成本同樣成為爭議焦點。新澤西州政府強調，世界盃相關營運費用不應由日常通勤族與納稅人承擔。新澤西交通公司預估，賽事期間營運成本將達 4,800 萬美元，而聯邦政府透過美國聯邦交通管理局提供的補助總額為 1 億美元，涵蓋 11 個主辦城市，但單一地區成本已占近一半，資金缺口仍待解決。

此外，場館周邊資源亦顯緊張。大都會人壽體育場停車位有限，官方合作平台價格高達 225 美元，迫使多數球迷仰賴火車或叫車服務，進一步推高整體觀賽成本。

學界指出，當前多重不利因素正在削弱世界盃的可及性與經濟效益。福坦莫大學學者認為，原本被寄予厚望的標誌性盛會，如今正受到通膨、能源價格與政策因素交織影響，未來成效仍存在高度不確定性。