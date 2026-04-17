鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 06:40

伊朗外交部週五 (17 日) 表示，伊朗的濃縮鈾「不會被轉移到任何地方」，否認美國總統川普稍早聲稱伊朗已同意交出相關核材料的說法。

伊朗外交部發言人巴卡伊 (Esmaeil Baqaei) 週五在國家電視台表示：「伊朗的濃縮鈾不會被轉移到任何地方。」

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巴卡伊進一步指出，「將伊朗濃縮鈾轉交給美國一事，從未在談判中被提出。」

他形容：「濃縮鈾對我們來說就像伊朗的土地一樣神聖，在任何情況下都不會被轉移到任何地方。」

此前，川普週四 (16 日) 聲稱，美伊「非常接近」達成和平協議，並堅稱伊朗已同意交出其濃縮鈾，這是談判中的關鍵癥結所在。

川普則在其社群平台 Truth Social 發文稱，「美國將取得所有由我們強大的 B-2 轟炸機所產生的核『塵埃』」，指的是去年美軍空襲後掩埋的核材料。

不過巴卡伊週五強調，近期談判的重點在於解決衝突，而非處理伊朗的濃縮鈾問題。

他表示：「先前的談判主要聚焦於核議題，但現在談判的重點已轉向結束戰爭，因此討論範圍自然更加廣泛且多元。」