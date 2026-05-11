〈美股盤後〉美伊停火岌岌可危 川習會即將登場 那指標普改寫歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-12 05:10

儘管美國總統川普稱美伊停火協議「岌岌可危」，標普 500 指數和納斯達克指數週一 (11 日) 仍雙雙創下歷史新高。

川習會即將登場 那指標普改寫歷史新高 (圖：shutterstock)

道瓊工業指數週一收漲 95.31 點，收在 49,704.47 點，連續兩個交易日走升。標普漲幅 0.2%，收在 7412.84 點，再度刷新歷史收盤紀錄，也是今年以來第 16 度改寫收盤新高。

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那指微漲幅 0.1%，收在 26274.13 點，同樣創下歷史新高，並寫下今年以來第 12 次收盤創高紀錄。

地緣政治方面，美國總統川普週一抨擊德黑蘭當局對美國和平提案的回應「愚蠢」，稱美伊停火協議「岌岌可危」，脆弱地「依靠維生系統」撐著。

「川習會」時間已敲定，川普預計 5 月 13 日至 15 日前往中國進行國是訪問，這是他自 2017 年之後再次訪中，川普透露，他將與中國領導人習近平談及對台軍售等台灣議題，預計約有 16 名科技金融 CEO 陪同前往，。

同時，投資人等待週二公布的消費者物價指數數據、週三釋出的生產者物價指數數據，以及週四零售銷售數據。

美股週一 (11 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 95.31 點，或 0.19%，報 49,704.47 點。

那斯達克指數上漲 27.05 點，或 0.10%，報 26,274.13 點。

S&P 500 指數上漲 13.91 點，或 0.19%，報 7,412.84 點。

費城半導體指數上漲 305.54 點，或 2.59%，報 12,081.04 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 18.56 點，或 0.11%，報 17,320.15 點。

標普 11 大板塊漲跌互見，能源股勁揚 2.63% 領漲，原物料、工業與科技股同步走高 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.77%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.13%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.03%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.35%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.73%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.13%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.62%。

企業新聞

記憶體族群強勢走高，美光 (MU-US) 噴高超 6.5% 至每股 795.33 美元。市場關注三星電子與工會進行調解後談判，試圖避免全面罷工。Jefferies 指出，若罷工發生，恐影響全球約 3% 記憶體晶片產能。

英特爾 (INTC-US) 再漲逾 3% 至每股 129.44 美元，延續上週五暴漲 14% 的漲勢。先前報導指出，英特爾已與蘋果 (AAPL-US) 達成初步協議，將為蘋果代工部分晶片。美銀週一也將英特爾目標價由 56 美元大幅調升至 96 美元，但仍維持「跑輸大盤」評級。

輝達 (NVDA-US) 走揚 1.96% 至每股 219.44 美元，超越先前 216.61 美元紀錄。下一個關鍵催化劑料將是 5 月 20 日公布的財報。華爾街預估，輝達第一財季營收將突破 786 億美元，年增 78%。

莫德納 (MRNA-US) 週一收低 2.70% 至每股 52.88 美元，隨著國際郵輪爆漢他病毒 (Hantavirus) 病例，莫德納等醫藥生技股早盤短暫飆升，Evercore ISI 分析師於報告中表示：「就目前消息來看，我們認為尚未看到具實質性的營收機會。」

光通訊族群爆發，Lumentum (LITE-US) 飆升約 16% 至每股 1,053.09 美元，成為標普漲幅最大個股。該公司將於 5 月 18 日納入那斯達克 100 指數，取代 CoStar (CSGP-US)。

康寧 (GLW-US) 狂飆超 11% 至每股 207.39 美元，原因之一是美銀看好其後市表現，並把康寧納入自家「美國首選買進名單 (US 1 List) 」。

華爾街分析

Ameriprise 市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，雖然 AI 熱潮持續推升股市，但美國消費動能背後的風險正逐漸浮現。

他指出，上週公布的非農就業數據雖優於預期，但新增職位主要集中在醫療保健、運輸與零售等防禦型產業，資訊、金融與製造業則出現萎縮。同時，4 月薪資月增率僅 0.2%，低於市場預期。

他認為，認為，在通膨仍高於 3% 的情況下，薪資成長仍追不上物價漲幅，美國家庭消費壓力並未明顯改善。