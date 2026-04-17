鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 06:08

《CBS News》報導，在美國持續加強對伊朗港口與海岸的海上封鎖之際，川普政府正評估重啟外交談判，最快可能於數日內派遣高階官員重返巴基斯坦，與伊朗展開新一輪協商。

多位知情人士指出，美國與伊朗的高階官員可能在未來幾天前往巴基斯坦，重啟和平談判，目前尚未敲定具體第二輪談判時間，最早可能於下週一 (20 日) 開始，整體進程仍具高度不確定性。

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相關安排仍屬暫定，但目標是恢復與德黑蘭的對話，推動達成更長期的和平協議。

此次外交行動的關鍵人物包括美國副總統范斯 (JD Vance)，他被考慮再次前往伊斯蘭馬巴德，延續先前透過中間人進行的幕後協商。川普政府中東特使魏科夫 (Steve Witkoff) 也預計同行，持續主導區域談判布局。

美國總統川普週五接受多家媒體訪問時表示，尚未決定下一輪面對面談判的主導人選，但可能由范斯、魏科夫以及其女婿庫許納 (Jared Kushner) 組成代表團。他同時聲稱，伊朗已同意停止鈾濃縮，並預期雙方有望在一至兩天內達成協議。

回顧上週，雙方曾在巴基斯坦進行長時間談判，由范斯主導與伊朗中間人協商，但最終未取得突破，關鍵分歧仍集中在伊朗核計畫範圍與戰爭結束條件等議題。儘管如此，雙方對外態度仍維持克制，顯示外交管道尚未完全關閉。

在軍事壓力持續的同時，美方仍釋出願意對話的訊號；伊朗方面則展現審慎開放立場，但強調若要取得實質進展，美國需做出更多讓步。

另一方面，歐洲多國領袖週五 (17 日) 齊聚巴黎，針對荷姆茲海峽的航行安全召開緊急會議。該水道承載全球約兩成石油運輸量，戰略地位極為關鍵。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 主持會議，與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 、德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 及義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 共同商討應對措施。另有來自歐亞及拉美的數十名代表以視訊方式參與。

據了解，會議可能討論包括商船護航、擴大掃雷與強化情報共享等方案。法方官員表示，目前持續與美國與伊朗保持聯繫，但兩國與以色列並未直接參與此次會議。

儘管外交行動同步推進，荷姆茲海峽的安全風險仍未解除。

美方情報顯示，該區域仍存在至少十餘枚水雷，對航運構成威脅。美國海軍亦已向商船發布警示，指出部分海域風險尚未完全掌握。