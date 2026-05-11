鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-12 06:52

黃金周一 (11 日) 反轉上漲，終場震盪走高，投資人密切關注美伊外交局勢發展，並等待本周稍晚將公布的美國關鍵通膨數據。

〈貴金屬盤後〉美伊再度緊張 金價小漲 本周CPI牽動後市 (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 0.2%，報每盎司 4723.40 美元，盤中稍早曾挫跌逾 1%。

黃金期貨大致上持平，報每盎司 4728.70 美元。

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美國黃金交易所市場分析師 Jim Wyckoff 說：「市場上出現一些逢低買盤，同時，投資人也等待本周將公布的美國關鍵通膨數據，藉此調整倉位。」

市場焦點將集中在預定周二公布的美國消費者物價指數 (CPI)，以及周三的生產者物價指數(PPI) 上。

地緣政治方面，美國總統川普迅速駁回伊朗對美國和平提議的回應，加劇市場擔憂：這場已持續 10 周的衝突將拖延更久，並繼續癱瘓荷姆茲海峽的航運，進而推高油價。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師在報告中表示：「這個挫折使停火時間表充滿不確定性，通膨風險居高不下，強化了『利率長期居高不下』的預期。而在整個衝突期間，這個預期一直對黃金構成壓力。”

ING 預測金價到年底將漲至每盎司 5000 美元，但和平談判的停滯增加了短期不確定性。

市場還密切關注川普本周對中國為期兩天的訪問，他將與中國國家主席習近平會晤，討論伊朗、台灣、人工智慧 (AI) 和核子武器等議題。

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