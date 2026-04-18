鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 11:10

中東局勢出現降溫跡象，帶動資金回流債市，美國公債殖利率週五 (17 日) 全面跳水。伊朗宣布，在以色列與黎巴嫩達成為期 10 天停火協議後，荷姆茲海峽將對商業航運全面開放，市場對能源供應中斷的憂慮明顯緩解，也降低了通膨升溫與經濟放緩的風險預期。

10 年期美債殖利率週五下跌逾 6 個基點至約 4.24%，2 年期殖利率回落超過 7 個基點至約 3.70%，30 年期殖利率則降超過 4 個基點至約 4.88%。殖利率與價格呈反向變動，顯示資金流入債券市場避險。

‌



能源市場同步出現劇烈反應，西德州原油 (WTI) 期貨重挫近 12%，收在每桶 83.85 美元。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 指出，荷姆茲海峽重新開放有助解除全球經濟的關鍵瓶頸，並預期通膨前景將迅速降溫，儘管短期內能源價格仍可能對消費者物價構成壓力，但隨時間推進，影響將逐步轉為下行。

政策面上，聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，在通膨風險仍存、就業市場走弱的情況下，貨幣政策決策將更加複雜，未來不排除維持利率在現行區間。