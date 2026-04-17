可可價崩！瑞士巧克力巨頭大幅下修財測 股價慘摔超15%

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-17 14:00

瑞士巧克力製造商百樂嘉利寶 (Barry Callebaut) 週四 (16 日) 大幅下修財測，指出在可可價格劇烈波動、產業產能過剩，以及伊朗戰事可能引發供應鏈干擾等多重壓力下，營運表現面臨挑戰，消息一出股價一字慘崩超 15%。

瑞士巧克力巨頭大幅下修財測 股價慘崩超15%(圖：shutterstock)

這家總部位於瑞士蘇黎世的巧克力巨頭表示，預期 2025 至 2026 財年的息稅前利潤 (EBIT) 將出現「中雙位數百分比」下滑，與三個月前預期重返成長的展望相比，明顯轉為保守。

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今年 1 月底上任的百樂嘉利寶執行長 Hein Schumacher 表示，公司仍具備「無可匹敵的市場地位」與長期成長機會，但同時坦言產業正進入一段動盪期。

(圖片：shutterstock)

他指出，上半年可可豆價格回落，原本有助於提振巧克力市場動能並帶動自由現金流，但市場價格下滑速度過快，加上產能過剩、銷量下滑與供應鏈干擾，反而壓縮獲利空間，迫使公司下修全年獲利預期。

可可市場近期波動劇烈

根據統計，最新可可價格報每公噸 3,537 美元，雖然過去一週出現反彈，但今年以來已累計下跌約 41.6%，過去 12 個月跌幅更高達 57.6%。價格崩跌的背後，一方面來自近年大幅擴產後的供給回升，另一方面也受到全球需求調整影響。

此外，能源與航運成本亦為變數之一。

分析指出，隨著 荷姆茲海峽 局勢緊張，航運受限推升物流成本，對原料與成品流通形成壓力。不過，由於今年產量明顯優於過去幾年高價時期，可可供應整體仍相對充裕，某種程度壓抑了價格上行空間。