鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-02 06:21

美國總統川普週一 (2 日) 表示，美國與伊朗可望在未來一周內達成協議，延長目前停火安排，並推動重新開放荷姆茲海峽，顯示雙方談判仍持續朝外交解決方向邁進。

川普：美伊有望「一周內」達成協議 荷姆茲可望重啟 (圖：shutterstock)

川普接受《ABC News》訪問時表示，談判進展「看起來不錯」，雖然當天一度出現波折，但已迅速獲得控制。

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他透露，伊朗方面對以色列近期在黎巴嫩的軍事行動感到不滿，導致談判短暫受阻。不過，他隨後分別與真主黨及以色列總理尼坦雅胡通話，要求雙方停止交火，局勢才得以降溫。

川普表示，若 (美國) 能與伊朗達成和平協議，其意義甚至可能超越一場軍事勝利。

他說：「這不是一件容易的事。雙方之間存在長期且深刻的敵意，對伊朗而言不容易，對我們而言也同樣不容易，但我們正在取得想要的成果。」

針對延長停火協議以及重新開放荷姆茲海峽的諒解備忘錄 (MOU) 何時能完成，川普表示，相關協議可望在未來一周內敲定。

不過他也坦言，目前尚未正式批准協議內容，因為仍有部分條件需要進一步協商。