鉅亨網新聞中心 2026-04-15 08:40

隨著中東衝突推升油價，通膨壓力再度升溫，市場對聯準會降息的期待明顯降溫。展望後市，利率走向將取決於三大關鍵，包括能源價格是否持續推升通膨、勞動市場是否轉弱，以及美國聯準會如何在經濟放緩與通膨黏著之間取得平衡。

降息懸念再起! 市場聚焦三大關鍵變數

油價推升通膨疑慮 聯準會轉趨審慎觀望

‌



美國聯準會於美東時間 3 月 18 日結束利率決策會議後，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在 3.50% 至 3.75% 不變，符合市場預期。不過，從會後聲明與最新經濟預測來看，聯準會對通膨風險仍維持高度警戒，政策基調也較市場原先預期更偏審慎，使今年降息預期進一步轉淡。

聯準會指出，通膨仍處於偏高水準，主席鮑爾也坦言，能源價格上揚短期內將推升整體通膨，但目前仍難以判斷其影響範圍與持續時間。這也意味著，儘管本次會議並未升息，決策層也未釋出明確偏鴿訊號，反而更強調後續仍須依據經濟數據表現，再決定政策方向。

從最新點陣圖來看，聯準會官員對今年利率路徑的分歧明顯擴大。19 位官員中，有 7 位預估今年不會降息，7 位預估僅降息 1 碼，另有 5 位預估至少降息 2 碼；同時，已有 1 位官員預期明年可能升息，反映聯準會內部對通膨黏著性與政策前景仍存疑慮。最新預測也顯示，今年個人消費支出物價指數（PCE）與核心 PCE 預估值均上修至 2.7%，高於去年 12 月的預測。

整體來看，聯準會此次維持利率不變雖符合市場預期，但釋出的政策訊號偏向保守。隨著油價、通膨與就業前景交互牽動，市場對降息時點的預期已明顯轉趨保守。

根據芝商所 FedWatch 工具截至 3 月 31 日的數據，市場普遍押注，聯準會在 10 月會議前仍將維持現行利率水準，各次會議利率不變的機率多在八成以上。

圖檔來源：https://www.cmegroup.com/cn-t/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

對投資人而言，接下來最值得關注的仍是三大焦點：油價是否持續攀升、通膨能否順利降溫，以及勞動市場是否出現進一步轉弱跡象。這三項因素不僅牽動聯準會今年是否仍有降息空間，也將左右整體利率走勢。

利率波動加劇 10 年期殖利率成關鍵指標

因此，面對利率波動加劇，投資人可以善用芝商所推出的微型 10 年期收益率期貨（10Y），直接以 10 年期美債殖利率為交易標的，以更有效率、較低成本的方式對沖風險，或掌握美國利率走勢帶來的交易機會。

相較於傳統美國公債期貨以價格報價、採實物交割，10Y 直接以殖利率報價，並採現金結算，交易邏輯相對直觀。例如，若預期美債殖利率上升，投資人可做多；若認為美債殖利率將下滑，則可放空布局。10Y 合約每 1 個基點價值 10 美元，最小跳動單位為 0.1 個基點，等於每跳動一個最小單位，單口合約損益為 1 美元。

舉例來說，若 10Y 報價由 3.613 升至 3.614 ，代表 10 年期美債殖利率由 3.613% 升至 3.614%，也就是上升 0.001 個百分點，約為 0.1 個基點；以每口合約每 0.1 個基點價值 1 美元計算，做多的投資人單口可獲利 1 美元，做空的投資人則虧損 1 美元。

除了合約規模較小、資本門檻相對較低外，10Y 也具備交易時間長、操作彈性高等特性。除可作為方向性交易工具，也可用於更精準的美國公債發行風險對沖、中性殖利率曲線 DV01 價差交易，甚至透過期貨轉現貨（EFP）交易掌握期現價差。

關鍵數據公布前後 殖利率期貨迎布局契機

影響美國公債殖利率的因素眾多，但在聯邦公開市場委員會（FOMC）決議、消費者物價指數（CPI）及非農就業等關鍵總體經濟數據公布前後，市場波動通常會明顯升溫，殖利率期貨的交易機會也往往隨之增加。

芝商所利率產品部經理 Brendan Wilson 指出，2024 年以來，10 年期收益率期貨（10Y）在重要事件日的單日波動幅度明顯高於一般交易日。其中，CPI 公布日平均超過 15 個基點，非農就業數據公布日約 14 個基點，FOMC 決議日也約有 11 個基點，均高於一般交易日約 8 個基點的水準。若通膨或就業數據明顯高於或低於市場預期，波動幅度還可能進一步擴大。

就交易成本而言，Brendan Wilson 分析，2024 年期間，10Y 在正常交易時段內，委託簿最佳價位（TOB，Top of Book）的平均買賣價差為 0.167 個基點；以每 1 個基點價值 10 美元換算，平均單口合約交易成本約為 1.67 美元。

若再進一步觀察單日波動幅度相對買賣價差的倍數變化，更能看出關鍵總體經濟事件所帶來的市場空間。以 2024 年上半年為例，CPI 公布日 10Y 平均單日波動幅度約為買賣價差的 102.99 倍，就業情勢報告公布日與 FOMC 決議日分別為 94.61 倍及 80.84 倍，均明顯高於一般交易日的 54.49 倍，這也反映在重大事件驅動下，10Y 波動幅度明顯放大，也為投資人提供更多的操作空間。