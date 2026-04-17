鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 07:43

美國總統川普週五 (17 日) 表示，伊朗已「同意所有條件」，包括與美方合作移除其濃縮鈾，顯示雙方談判可能出現重大進展。

川普在電話訪問中強調，相關行動不會涉及美軍地面部隊，但對於具體執行方式僅稱將由「我們的人」與伊朗方面共同完成。

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川普指出，在達成協議的情況下，無需透過軍事衝突解決問題，並表示相關核材料最終將被運往美國。

此外，川普亦透露，德黑蘭已同意停止支持包括真主黨與哈瑪斯在內的代理組織，進一步釋出降溫訊號。至於協議進展，川普表示雙方預計於本週末持續會談，美方也將維持對伊朗的封鎖措施，直至協議完成。

針對外媒報導美方可能釋放 200 億美元凍結資產作為交換條件，川普則明確否認，強調美國「不會支付任何費用」，顯示談判條件仍存在分歧。

不過，伊朗方面則迅速否認川普說法。

伊朗外交部發言人發布最新聲明指出，濃縮鈾對伊朗而言如同國土般神聖，在任何情況下都不會轉移，並強調將濃縮鈾送往美國是從未列入的選項。

德黑蘭中東戰略研究中心資深研究員 Abas Aslani 指出，美國與伊朗對談判進展的說法明顯分歧，雙方對局勢的解讀存在落差。

Aslani 接受受訪時表示，川普 對談判前景持高度樂觀看法，甚至認為衝突已結束、協議已基本敲定，並預期很快會有新一輪會談。

不過，他指出，伊朗方面並不認同這樣的說法，認為目前僅針對停火進行討論，包括核問題在內的核心議題仍未觸及。