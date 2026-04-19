鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 02:50

外電最新報導指出，Alphabet 旗下的谷歌 (GOOGL-US) 正在與 ASIC 設計商邁威爾洽談開發兩款新 AI 晶片，旨在更有效率地運行 AI 模型。

美媒：谷歌正與Marvell洽談開發2款新型AI晶片 最快2027年完成設計與試生產(圖:shutterstock)

根據《The Information》報導，其中一款晶片是記憶體處理器 (MPU)，旨在與谷歌的張量處理器(TPU) 配合使用，另一款晶片是專為運行 AI 模型而打造的新型 TPU。

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谷歌一直在推動將其 TPU 打造成輝達 GPU 的可行替代品。TPU 的銷售已成為谷歌雲端運算收入成長的主要驅動力，因谷歌希望向投資人展示自身 AI 投資正在產生回報。