鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 07:10

美國總統川普周四 (16 日) 表示，對於是否需要延長與伊朗之間的停火協議仍持保留態度，稱「不確定是否需要延長」，並強調伊朗有意達成協議，雙方談判進展「相當順利」。此番言論正值停火期限即將到期之際，為中東局勢再添變數。

根據外電報導，目前美伊之間的停火協議為期兩周，於 4 月 7 日達成，當時作為避免戰事升級與恢復荷姆茲海峽航運的重要緩衝措施。該海峽承載全球約 20% 的石油與天然氣運輸，是國際能源供應命脈之一。

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然而，停火期間衝突並未完全平息。美伊雙方持續互相指控違反協議，且海上運輸仍未全面恢復，顯示停火基礎脆弱。 中國方面亦警告該停火「非常脆弱」，呼籲各方避免進一步升級衝突。

川普最新表態顯示，美方並未積極推動延長停火。白宮亦澄清，華府尚未正式提出延長停火的要求，僅表示可能進行新一輪談判。 同時，美伊談判代表已降低對全面和平協議的預期，轉而尋求臨時性安排，以防止衝突再次升溫。

外交層面上，雙方正考慮最快於本周末重返巴基斯坦展開新一輪談判。此前由巴基斯坦斡旋的談判未能取得突破，雙方在核計畫與制裁等核心議題上仍存在重大分歧。

在軍事與政策層面，美國持續維持對伊朗的壓力。包括對伊朗港口實施封鎖，以及收緊能源制裁，均顯示華府仍採取強硬策略。同時，美國國會內部對戰爭授權的爭議升溫，眾議院近期以 214 票對 213 票，否決限制總統對伊朗軍事行動的決議，凸顯政治分歧。

市場普遍關注，若停火未延長或談判破裂，可能重新引發中東衝突升級，進一步衝擊全球能源供應與金融市場穩定。尤其在荷姆茲海峽航運尚未完全恢復的情況下，任何軍事升級都可能放大供應風險。