鉅亨網編譯許家華 2026-04-16 06:10

世界銀行總裁阿賈伊 · 班加 (Ajay Banga) 警告，受伊朗戰爭影響的國家應為長達數月的經濟與供應鏈動盪做好準備，即使目前脆弱的停火維持，且荷姆茲海峽恢復通航，衝擊仍將持續一段時間。

班加於週三 (15 日) 在國際貨幣基金組織 (IMF) 春季會議期間受訪時表示，一旦這條關鍵石油運輸通道不再因伊朗威脅與美國封鎖而受阻，「仍需要幾個月時間才能恢復到原本狀態」，並強調各國須為數月的不穩定局勢預作準備。

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他指出，世界銀行已制定分階段的資金支援方案，作為應對衝突衝擊的「戰備資金」。根據規劃，受影響國家可透過現有危機應對機制，立即動用約 200 億至 250 億美元資金，且無需額外審批程序，「幾乎可以在隔天就取得」。

若戰事持續 5 至 6 個月，支援規模可擴大至 600 億美元；在未來 15 個月內，總資金動員能力最高可達 800 億至 1000 億美元。班加強調，相較之下，世界銀行在新冠疫情期間實際動用的資金規模約為 700 億美元，顯示此次預備規模更具彈性與前瞻性。

他進一步說明，該資金機制採取「三類型、三階段」設計，以因應不同衝突情境與持續時間，確保受影響經濟體能維持基本運作與金融穩定。

在政策建議方面，班加呼籲各國優先控制通膨，而非急於恢復經濟成長。他表示，「應先確保通膨受到控制，再來考慮成長問題」，強調在供應鏈受阻與能源價格波動背景下，穩定物價是首要任務。