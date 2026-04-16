鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-16 13:15

多家媒體報導，伊朗已暫停所有石化產品出口，與此同時，美伊對於是否延長停火的說法出現明顯分歧，使原本脆弱的停火安排再添不確定性。

《Al Jazeera》報導，伊朗已全面暫停石化產品出口，恢復時間未定。《CNBC 亦》指出，伊朗官方媒體已證實相關措施，顯示德黑蘭在當前局勢下正進一步收緊能源對外流通。

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美國對伊朗港口與沿海的封鎖持續升級。美方已透過無線電與影像訊息警告航行船隻，若試圖進出伊朗港口，將面臨登船檢查甚至扣押。美國中央司令部表示，封鎖實施的前 48 小時內，未有任何船隻成功突破，另有 9 艘船依指示掉頭返回。

市場週三傳出，美伊雙方曾討論將停火延長兩週，以爭取更多談判時間，但美國與伊朗各說各話。

伊朗國家電視台引述軍方高層 Ali Abdollahi 指出，美國提出延長停火的要求已遭拒絕，並警告若封鎖持續，伊朗將不允許任何經由波斯灣、阿曼灣或紅海的進出口活動。

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 則否認相關說法，稱美方「尚未正式提出延長停火的請求」，並強調雙方仍維持接觸、持續推進談判。

目前停火協議預計將於下週到期，雙方對是否延長、是否正式提出相關討論均未達成共識。

伊朗是否會對美方封鎖採取軍事反制，或是在有限停火框架下，維持當前航運受限但未全面衝突的狀態成為核心議題。