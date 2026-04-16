鉅亨網記者魏志豪 新竹 2026-04-16 19:38

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，第一季大賺超過兩個股本，EPS 達 22.08 元，第二季美元營收中位數估再增 1 成，資本支出也預計將靠攏高標 560 億美元，同時也針對馬斯克自建 TeraFab 做出回應，並釋出 CoPoS 將在未來數年內量產，以下是《鉅亨網》為讀者整理本次法說會的七大重點。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

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台積電第一季營收約新台幣 1 兆 1,341 億元，季增 8.4%，年增 35.1%，毛利率 66.2%，季增 3.9 個百分點，年增 7.4 個百分點，營益率 58.1%，季增 4.1 個百分點，年增 9.6 個百分點，稅後純益 5,724 億 8 千萬元，季增 13.2%，年增 58.3%，純益率 50.5%，季增 2.2 個百分點，年增 7.4 個百分點，每股盈餘為新台幣 22.08 元，折合美國存託憑證每單位為 3.49 美元。

財務長黃仁昭表示，受惠先進製程需求持續強勁，第二季營收預估達 390 至 402 億美元，以中位數推算，季增約 10%，年增約 32%，再度締造新猷，毛利率與營益率高標也挑戰再超越上季水準。

黃仁昭表示，隨著 5G、AI 與 HPC 長期趨勢帶動，公司持續尋求更大的成長機會並支持客戶發展，今年資本支出預期會接近原訂的高標 560 億美元，並預期未來三年的資本支出將顯著高於過去三年的總合，約 1010 億美元。

董事長魏哲家表示，台積電過去不會在單一製程技術達到目標產能後再額外增加產能，但根據客戶對 AI 晶片的強勁需求，將進一步擴充 3 奈米產能，並在台灣、美國與日本三地同步擴產。此舉也象徵台積電不給對手任何機會，持續以先進技術與龐大的產能領先同業。

輝達 (NVDA-US) 日前在 GTC 大會宣布，Groq 3 LPU 將由三星 4 奈米製程量產，外資此次也在台積電法說中特別針對該專案提問，魏哲家對此表示，不評論單一客戶，但對自家技術相當有信心，也正與客戶合作下世代產品。市場解讀，輝達下世代的 LPU 專案將回到台積電生產。