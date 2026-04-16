〈台積電法說〉Q1雙率飛越財測飆新高 每股大賺22.08元同締新猷

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觀察製程技術比重，台積電先進製程 (包含 7 奈米及更先進製程) 的營收已達到全季晶圓銷售金額的 74%。3 奈米製程出貨佔台積電 2026 年第一季晶圓銷售金額的 25%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 36%，7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 13%。