〈台積電法說〉Q1雙率飛越財測飆新高 每股大賺22.08元同締新猷
鉅亨網記者魏志豪 新竹
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，公布第一季財報，受惠 AI 晶片帶動先進製程與先進封裝需求熱絡，毛利率、營益率雙雙突破財測並改寫歷史新高，單季稅後純益 5,724 億 8 千萬元，季增 13.2%，年增 58.3%，純益率高達 50.5%，每股盈餘為新台幣 22.08 元，再度改寫新猷。
台積電第一季營收約新台幣 1 兆 1,341 億元，季增 8.4%，年增 35.1%，毛利率 66.2%，季增 3.9 個百分點，年增 7.4 個百分點，營益率 58.1%，季增 4.1 個百分點，年增 9.6 個百分點，稅後純益 5,724 億 8 千萬元，季增 13.2%，年增 58.3%，純益率 50.5%，季增 2.2 個百分點，年增 7.4 個百分點，每股盈餘為新台幣 22.08 元，折合美國存託憑證每單位為 3.49 美元。
台積電先前預估，今年第一季毛利率約 63-65%、營益率 54-56%，實際成績則雙雙超越財測，並同步改寫歷史新高。
觀察製程技術比重，台積電先進製程 (包含 7 奈米及更先進製程) 的營收已達到全季晶圓銷售金額的 74%。3 奈米製程出貨佔台積電 2026 年第一季晶圓銷售金額的 25%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 36%，7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 13%。
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