鉅亨網記者魏志豪 新竹 2026-04-16 17:17

輝達 (NVDA-US) 日前在 GTC 大會宣布，Groq 3 LPU 將由三星 4 奈米製程量產，外資此次也在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說中特別針對該專案提問，魏哲家不評論單一客戶，但表示對自家技術相當有信心，也正與客戶合作下世代產品。市場解讀，輝達下世代的 LPU 專案將回到台積電生產。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

輝達執行長黃仁勳今年在 GTC 大會中，首度揭曉整合 Groq 技術的新晶片 Groq 3 LPU，採用三星 4 奈米製程，可望與 Vera Rubin NVL72 系統一同運作，大幅提升 AI 推論能力，同時預告下世代的 LPU 將持續與自家的下一代平台 Rosa Feynman 進行整合。

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針對外資提問三星拿下輝達的 LPU 業務，台積電是否有機會贏回該訂單。魏哲家強調，公司不評論單一客戶、單一專案，但對自家技術地位非常有信心，且會努力爭取每一筆訂單，並強調正與客戶積極合作下世代產品。