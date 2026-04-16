鉅亨網記者魏志豪 新竹 2026-04-16 14:26

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，財務長黃仁昭表示，受惠先進製程需求持續強勁，第二季營收預估達 390 至 402 億美元，以中位數推算，季增約 10%，年增約 32%，再度締造新猷，毛利率與營益率高標也挑戰再超越上季水準。

台積電第二季營收預估達 390 至 402 億美元，以美元兌新台幣 31.7 計算，第二季新台幣營收約 1 兆 2,363 億元至 1 兆 2,743 億元，毛利率 65.5-67.5%，營益率 56.5-58.5%，高標將再挑戰優於上季的 66.2%、58.1%。

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董事長魏哲家表示，第二季受惠先進製程需求強勁，帶動營收再創新高，隨著 AI 產業持續發展，如 Agentic AI 將消耗更多 Token，也會需要更多的晶片，台積電的客戶以及客戶的客戶都釋出相當正面的訊號，預期未來幾年 AI 大趨勢將延續下去。