鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-16 09:30

當前市場普遍沉浸在美股指數屢創新高、油價尚守百元關卡的樂觀氛圍中，但剛落幕的國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行春季年會卻嚴厲警告，全球投資人嚴重低估美伊戰爭引發的經濟浩劫。

與會官員在華府的各類閉門會議與公開論壇中逐漸形成一項沉重共識，也就是即便外交談判能迅速平息戰火，中東衝突對全球經濟的實質打擊才正要進入最慘烈的階段，世界即將面臨的不僅是短期震盪，而是一場深遠的結構性變革。

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這場衝突正迫使全球供應鏈重組，伴隨而來的成本飆升、航運路線延長以及地緣政治不確定性，將直接導致全球增長潛力放緩。

卡達財政大臣 Ali Ahmed Al-Kuwari 周三 (15 日) 在會中直言，全球經濟即將感受到美伊戰爭帶來的全面衝擊，卡達財政狀況至少能撐一年。

Al-Kuwari 在一場小組討論會議時說：「全面衝擊即將到來，而且已經不遠了。 近期全球物價飆升只是冰山一角。」

他指出，一、兩個月後全球將真正感受到巨大的經濟衝擊，「很快你們將面臨的不只是能源價格問題，而是能源供應問題。 因此，即使你們有能力支付，也可能無法獲得能源供應，這將是一個非常嚴重的問題。」

他並表示，全球化肥產量以及來自中東供應的急劇減少，還可能導致全球各地錯失農耕季節，進而引發糧食危機，加上卡達掌控全球近三分之一的半導體製造關鍵原料氦氣供應，戰事的經濟破壞力將遠超乎大眾想像。

IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 直言，隨著美國對荷姆茲海峽的封鎖與局勢惡化，IMF 設定的「不利情境」正一步步成為現實，也就是全球經濟增速從戰前預估的 3.3% 暴跌至 2.5%。

Gourinchas 指出，能源供應每中斷一天，世界經濟就離衰退邊緣更近一步。

歐洲央行總裁拉加德也呼應此觀點，警告歐洲成長路徑已亮起紅燈，即便戰事即刻停止，受損的能源設施與供應系統仍需漫長時間修復，這絕非多忍受一個月陣痛就能解決的問題。

儘管部分官員認為，為消除伊朗核威脅，短期的經濟陣痛在長期戰略上是值得的，但多數專家警告切勿將此視為單純的週期性波動。

世界銀行行長彭安傑 (Ajay Banga) 指出，這是一場長期抗戰，即便停戰協議簽署，基礎建設的毀損與信任崩塌也需要時間癒合。