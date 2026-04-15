從500億到1兆美元！白宮預算主管坦言：無法估算伊朗戰爭總成本

鉅亨網編譯許家華 2026-04-16 07:30

白宮預算主管羅素 · 沃特 (Russell Vought) 在國會作證時表示，政府目前仍無法估算伊朗戰爭的總成本，也尚未完成向國會提出追加預算的正式請求。此番發言凸顯戰事持續一個多月後，相關財政負擔仍高度不確定。

（圖：Shutterstock)

沃特於週三 (15 日) 在眾議院預算委員會聽證會上指出，行政部門仍在評估本財年與下一財年的資金需求，「我們還沒準備好提出申請，仍在計算需要多少資金」。當民主黨眾議員維羅妮卡 · 埃斯科巴追問是否可能超過 500 億美元時，沃特回應稱「沒有一個大致數字可以提供」。

‌



外界對戰爭成本的估算差距甚大。哈佛大學甘迺迪學院教授琳達 · 比爾姆斯本月發布分析指出，這場戰爭最終可能讓納稅人付出高達 1 兆美元的代價，遠高於目前行政部門內部討論的短期支出規模。

沃特此次出席聽證會，是為說明川普政府提出的 2027 財年預算案。該預算計畫將國防支出提高至 1.5 兆美元，較現行水準大幅增加 44%，同時將非國防支出削減 10%，顯示在地緣政治緊張升溫背景下，美國財政資源正進一步向軍事領域傾斜。

儘管官方尚未公布具體數字，白宮預計仍將向國會申請額外資金以支應持續中的軍事行動。根據媒體報導，政府可能提出 800 億至 1000 億美元的補充預算，較美國國防部 3 月初提出的 2000 億美元初步方案明顯下修，但仍屬龐大支出規模。

皮特 · 赫格塞斯當時為軍費辯護稱，「打擊敵人需要資金」，凸顯政府內部對持續擴大軍事投入的態度。