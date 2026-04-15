鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-15 14:00

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周二 (14 日) 表示，受油價持續高漲影響，原本市場預期於 2026 年啟動的降息計畫，可能需要延後至 2027 年才能實現。

古爾斯比在 Semafor 世界經濟會議上指出，在伊朗戰爭爆發前，他曾預計通膨會隨關稅壓力減輕而下降，甚至認為 2026 年可能有多次降息空間；然而，若通膨遲遲無法回落至 2% 目標，降息時程勢必會被向後推遲。

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根據克里夫蘭聯準銀行的最新預測，美國通膨率在 2 月至 4 月間呈現穩步上升趨勢。這波通膨回潮的主要動力來自能源成本。

自美伊衝突爆發以來，荷姆茲海峽等關鍵原油航道面臨供應中斷威脅，導致油價與汽油價格飆升，進而推高運輸、製造與食品生產的各項成本。

這對消費者而言意味著生活成本與借貸成本的雙重重擔。由於聯準會可能在更長時間內維持高利率，信用卡、房貸與車貸的利息支出將持續處於高位，進一步擠壓家庭預算。儘管住房通膨出現改善跡象，但古爾斯比強調，若整體通膨停留在 4% 左右，聯準會就無法放寬貨幣政策。

此外，針對川普提名的下任聯準會主席候選人華許 (Kevin Warsh)，古爾斯比表示尊重，並強調聯準會應秉持法律賦予的經濟職責，不受選舉政治干擾。