鉅亨網編譯許家華
電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價週三 (15 日) 上漲逾 7.6%，主要受到執行長馬斯克釋出 AI 晶片進展消息帶動。馬斯克在其社群平台 X 發文指出，特斯拉即將推出的 AI5 晶片已達成關鍵工程里程碑，正逐步接近量產階段。
馬斯克同時透露，特斯拉計畫與 SpaceX 合作，在美國德州奧斯汀建設兩座先進晶片工廠，其中一座將用於生產車輛與機器人晶片，另一座則將支援軌道資料中心所需晶片。晶片製造商英特爾 (INTC-US) 近期亦加入名為 Terafab 的特斯拉與 SpaceX 合作計畫，進一步強化供應鏈布局。
投資機構瑞銀集團 (UBS-US) 分析師在週二將特斯拉評等由「賣出」上調至「中性」，並將目標價上調約 1 美元至 352 美元。分析師指出，公司正開發一款更小型 SUV，對於產品線相對有限的特斯拉而言是「受歡迎的進展」，有助於拓展市場覆蓋。
目前特斯拉主要產品包括 Model 3 轎車、Model Y 運動型多用途車以及造型前衛的 Cybertruck。公司已停止銷售旗艦車款 Model S 與 Model X，以便將加州 Fremont 工廠部分產線轉用於人形機器人 Optimus 的生產，該產品仍在開發中。
股價上漲亦受到軟體更新推動。特斯拉近期推出春季車載系統更新，新增多項功能，包括簡化用戶訂閱「全自動駕駛 (監督版)」(FSD) 服務流程，並可在車載螢幕上查看使用頻率統計數據。該服務目前在美國月費為 99 美元，可在駕駛監督下自動完成部分轉向、變換車道與停車操作，但尚未達完全自動駕駛水準。
此外，特斯拉也在德州奧斯汀測試少量無人駕駛車輛，用於 Robotaxi 叫車服務。此次更新亦整合由馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 開發、現由 SpaceX 持有的 AI 聊天機器人 Grok，駕駛可透過語音指令「Hey Grok」啟動免手持操作。
儘管馬斯克過去十多年來多次承諾特斯拉即將推出可實現完全自動駕駛、或具備「Robotaxi-ready」能力的車輛，但該目標至今仍未完全實現。市場普遍認為，AI 晶片進展與軟體能力提升，將是特斯拉未來能否實現自動駕駛願景的關鍵。
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