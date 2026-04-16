鉅亨網編譯許家華 2026-04-16 08:10

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價週三 (15 日) 上漲逾 7.6%，主要受到執行長馬斯克釋出 AI 晶片進展消息帶動。馬斯克在其社群平台 X 發文指出，特斯拉即將推出的 AI5 晶片已達成關鍵工程里程碑，正逐步接近量產階段。

（圖：REUTERS/TPG）

馬斯克同時透露，特斯拉計畫與 SpaceX 合作，在美國德州奧斯汀建設兩座先進晶片工廠，其中一座將用於生產車輛與機器人晶片，另一座則將支援軌道資料中心所需晶片。晶片製造商英特爾 (INTC-US) 近期亦加入名為 Terafab 的特斯拉與 SpaceX 合作計畫，進一步強化供應鏈布局。

‌



投資機構瑞銀集團 (UBS-US) 分析師在週二將特斯拉評等由「賣出」上調至「中性」，並將目標價上調約 1 美元至 352 美元。分析師指出，公司正開發一款更小型 SUV，對於產品線相對有限的特斯拉而言是「受歡迎的進展」，有助於拓展市場覆蓋。

目前特斯拉主要產品包括 Model 3 轎車、Model Y 運動型多用途車以及造型前衛的 Cybertruck。公司已停止銷售旗艦車款 Model S 與 Model X，以便將加州 Fremont 工廠部分產線轉用於人形機器人 Optimus 的生產，該產品仍在開發中。

股價上漲亦受到軟體更新推動。特斯拉近期推出春季車載系統更新，新增多項功能，包括簡化用戶訂閱「全自動駕駛 (監督版)」(FSD) 服務流程，並可在車載螢幕上查看使用頻率統計數據。該服務目前在美國月費為 99 美元，可在駕駛監督下自動完成部分轉向、變換車道與停車操作，但尚未達完全自動駕駛水準。

此外，特斯拉也在德州奧斯汀測試少量無人駕駛車輛，用於 Robotaxi 叫車服務。此次更新亦整合由馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 開發、現由 SpaceX 持有的 AI 聊天機器人 Grok，駕駛可透過語音指令「Hey Grok」啟動免手持操作。