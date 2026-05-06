鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-06 16:50

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日召開法說會，公司表示，受惠 AI 大模型發展帶動推論需求持續增加，今年下半年記憶體價格將維持上漲態勢，供給缺口持續擴大，以目前全球 AI 發展速度來看，明年記憶體持續缺貨「沒有疑問」。

威剛指出，第一季營收大幅成長，主要驅動力來自價格上漲，出貨量與去年第四季相比並未特別增加。公司表示，2026 年 DRAM 與 NAND 兩大記憶體價格上漲趨勢都不會改變，上半年 DRAM 漲勢較早啟動，接下來則由 NAND 接棒上漲，若以全年角度來看，兩大記憶體價格都將持續向上。

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庫存方面，威剛持續建置庫存，第一季底庫存水位達 364 億元，4 月底已進一步超過 400 億元。公司對庫存結構與來源相對樂觀，主要因大部分庫存來自原廠，因此在成本競爭力上相對有利。

針對中國新增供給對記憶體價格的影響，威剛認為，短期內影響有限。公司指出，目前整體供不應求缺口非常大，即使中國有新增供給，短期內也無法彌補現有缺口；在客戶報價方面，目前也不至於因中國價格而出現明顯討價還價情況。

展望第二季，威剛表示，第一季出貨量與去年第四季相當，第二季出貨量將增加，全年營收則力求持續成長，不過，目前出貨策略仍會進行調控，主要是希望維持營收與獲利在相對健康、高檔的表現，避免出現大幅波動。

針對第三季價格展望，威剛對 DRAM 與 NAND 價格仍持非常正面的看法，並預期下半年 NAND 繼續大幅上漲的機率非常高。

庫存結構方面，威剛表示，以 3 月底庫存金額來看，DRAM 與 NAND 均同步增加，其中 NAND 比重小幅提高至約 45%，DRAM 約占 55%。

客戶開發方面，威剛指出，公司長期合作的通路與 OEM 客戶仍是主要基礎。這波超級景氣循環中，新增許多過去不在客戶名單中的客戶主動洽詢，從去年底至今也有不少新的 CSP 客戶希望合作。不過，在目前供不應求缺口仍大的情況下，銷售策略仍以長期合作客戶為主，新 CSP 客戶則朝長期合作方向發展。

威剛今日也同步公告 4 月營收，單月營收達 105.6 億元，連續 2 個月刷新歷史紀錄，年增達 1.7 倍，其中，NAND Flash 合約價漲勢擴大，也推動 4 月 SSD 營收一舉攀升至 32.2 億元，再次改寫單月歷史佳績。

董事長陳立白指出，AI 應用正以前所未見的速度擴散，從雲端運算延伸至企業端與終端裝置，記憶體已成為最關鍵的核心資源之一，並帶動記憶體需求呈現爆發式成長，產業供需結構已全面翻轉。

從原廠產能規劃、供貨策略與報價趨勢觀察，未來一年記憶體市場將持續維持賣方主導格局。威剛截止 4 月底握有超過 400 億元的庫存，且多數來自上游原廠直接供貨，至今年第四季都將足量無虞，也將成為推升公司第二季及下半年營運規模與整體績效的關鍵動能。