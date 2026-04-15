鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-16 06:00

多家外媒報導，兩名巴基斯坦高級官員週三 (15 日) 透露，美國與伊朗可能將於「下週」返回巴基斯坦，展開第二輪和平談判。白宮則表示，第二輪會談「極有可能」再次在伊斯蘭馬巴德舉行。

據外媒 MS NOW 報導，兩名參與協調的巴基斯坦高層官員指出，美伊可望於下週在巴基斯坦重啟第二輪和平談判，顯示雙方仍持續尋求透過外交途徑為中東衝突降溫。

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同日，白宮發言人李威特於記者會中表示：「美伊雙方正在就舉行新一輪面對面談判進行磋商，我們對達成協議的前景感到樂觀，很明顯，滿足川普總統的要求符合伊朗的最大利益。我認為他已經向對方明確表明談判的底線。」

美國總統川普先前曾表示，停火協議的關鍵前提之一是荷姆茲海峽全面恢復通行，並曾批評該航道運輸活動不足。

李威特週三還透露，未來美伊任何會談都可能再次在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，強調巴基斯坦目前是雙方唯一的調解方。

在此同時，波斯灣緊張局勢仍未明顯緩解，也為美伊之間為期兩週的停火協議增添變數。近期通過荷姆茲海峽的油輪數量維持低檔，伊朗持續對航行船隻發出警告，而美國則對伊朗港口實施海上封鎖，雙方對峙情勢未見鬆動。

當被問及美國對海峽的封鎖將持續多久時，李威特拒絕給出具體時間表。「我絕對不會代表美國總統設定時間表，但是關於封鎖，正如大家所知已經全面實施，並且對所有進出伊朗港口的國家船隻都強制執行。」