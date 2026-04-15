鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-15 12:00

荷姆茲海峽封鎖風險升溫，對沖基金巨頭釋出明確警訊，億萬富豪、避險基金 Citadel 創辦人葛里芬 (Ken Griffin) 週二 (14 日) 表示，若這條全球能源命脈在未來 6 至 12 個月持續關閉，全球經濟將無可避免陷入衰退，直言「沒有任何方法可以避免」。

該言論是在華盛頓舉行的 Semafor 世界經濟會議上發表。Griffin 指出，荷姆茲海峽一旦長時間中斷，將對全球能源供應造成衝擊，並迅速傳導至經濟層面，特別是高度依賴能源進口的地區，全球經濟將無可避免陷入衰退。

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他同時強調，在此情境下，全球能源結構將出現顯著轉變，資本與政策將加速流向替代能源，包括風能、太陽能與核能，形成新一波能源轉型浪潮。

對於當前戰事影響，Griffin 認為，美國若延後對伊朗採取行動，讓其軍事能力進一步擴張，整體局勢可能更加不利，顯示其對當前決策持相對支持立場。

不僅是對沖基金巨頭，國際貨幣基金 (IMF) 近日也警告，如果能源中斷持續到明年，全球經濟成長率可能降至 2%，通膨率可能攀升至 6%。

而在最糟糕的「嚴重情景」下，即曠日持久的戰爭和持續上漲的能源價格，自 1980 年以來，世界將第五次面臨「全球經濟衰退的邊緣」

儘管美股已回升至今年 2 月美國對伊朗動武前的水準，但投資人情緒仍高度依賴中東局勢發展。市場普遍認為，衝突進一步升溫的潛在風險尚未完全反映在資產價格中。

另一方面，油價回落約每桶 100 美元以下水準，布蘭特原油週二跌至每桶 95 美元附近，美國西德州原油亦回落至 92 美元水準。