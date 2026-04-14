鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-15 06:03

美國總統川普週二 (14 日) 表示，美國與伊朗的和平談判可望在未來兩天內重啟，地點可能仍在伊斯蘭馬巴德。他同時點名巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾 (Asim Munir) 在斡旋過程中扮演關鍵角色，稱其表現「非常出色」。

川普：美伊和平談判可能未來兩天內恢復 (圖：shutterstock)

川普是在接受《紐約郵報》採訪後主動致電記者更新談判進展，並表示「接下來兩天內可能會有進展」，顯示雙方重返談判桌的可能性升溫。

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川普建議：「你 (記者) 應該繼續待在那裡 (巴基斯坦)，因為接下來兩天內可能會有進展，我們更傾向回到那裡談判。」

川普同時補充，穆尼爾在協調過程中發揮重要作用，形容其安排談判的表現「表現出色」，也讓各方更有意願回到巴基斯坦展開新一輪對話。

巴基斯坦官員週二透露，預期和平談判很快會重啟，但時間可能比川普所說稍晚一至兩天，局面正在推進中。

一位伊朗消息人士稱，目前尚未確定具體日期。

目前包括沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其等國官員已齊聚伊斯蘭馬巴德，協助推動後續調停。巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 亦規劃展開中東訪問行程，以爭取區域支持並協調重啟談判進程。

自 2 月 28 日戰爭爆發以來，伊朗實際上已經封鎖了荷姆茲海峽，美伊上週末談判卻未有成果。

美國副總統范斯 4 月 11 日在美伊會談中途離席，指責伊朗未明確承諾放棄發展核武，成為談判破裂的導火線。據悉，美方要求伊朗暫停鈾濃縮長達 20 年，但伊朗僅願接受不到 10 年的期限，雙方立場分歧明顯。

談判中斷後，川普隨即宣布針對伊朗港口實施海上封鎖，試圖加大經濟壓力，同時回應伊朗對荷姆茲海峽航道的限制措施。美軍表示，在封鎖行動下，多艘商船已依指示改道，未有船隻成功突破封鎖。

荷姆茲海峽先前緊張局勢一度推升國際油價突破每桶 100 美元。不過，隨著市場傳出談判可能重啟，油價週二 (14 日) 已回落至約 95 美元。