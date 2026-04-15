鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-16 07:10

《MarketWatch》報導，數十年來，伊朗手中一直握有一張地緣政治王牌——關閉荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)、阻斷油輪通行的能力。然而，這項戰略優勢始終存在一個前提：伊朗可能只能使用一次。

荷姆茲海峽長期被視為全球能源運輸的咽喉，但過去為了繞過該水道所需的高昂投資，往往被認為不具經濟效益。如今，在伊朗為反制美國與以色列攻擊而封鎖海峽後，整體情勢已出現轉變。

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全球部分最富有國家與頂尖工程師正積極尋找替代方案，甚至開始認真討論陸路運輸路線，試圖讓伊朗對這條狹窄海上通道的掌控變得無關緊要。

當全球能源市場面臨荷姆茲海峽關閉這最壞情境時，巴基斯坦等地的外交努力，以及美國對伊朗港口的封鎖，僅被視為短期措施。專家認為，目前局勢將催生更長期的解決方案。

OPIS 煉油與油品主管 Jaime Brito 表示，「這場衝突將在未來 40 年內改變全球各國的思維、優先順序與投資方向。」

目前已有兩條主要替代路線，合計每日可輸送約 850 萬桶原油，避開海峽：

沙烏地阿拉伯的「東西管線」，將原油從東部油田運至紅海沿岸揚布港 (Yanbu)

阿聯酋通往阿曼灣富查伊哈 (Fujairah) 的管線

此外，還有其他可能方案，例如重啟連接沙烏地與地中海的舊管線，或擴大儲油設施，以減少未來供應中斷的衝擊。

萊斯大學能源經濟學家 Kenneth Medlock 表示，波斯灣國家與專家正積極討論擴建現有管線，以及興建新管線以繞過海峽。他指出，「這關係到產油國的生計，所有可行方案都會被充分運用。」

目前，巴林、科威特、卡達以及伊朗本身，仍完全依賴荷姆茲海峽出口石油。

伊拉克可透過一條通往土耳其的管線輸送部分北部原油，但該國大部分產量來自南部油田，而這些油田並未與該管線相連。且該管線也因持續的爭議一度暫時關閉。

今年 3 月中旬，伊拉克與半自治的庫德自治區達成協議，恢復透過該管線出口原油，終點為土耳其傑伊漢港 (Ceyhan)。

Medlock 表示，巴格達與庫德地區政府能夠擱置分歧、恢復石油輸送，釋出了一個重要訊號。

通往地中海的替代管線

Medlock 指出，根據他接觸到的討論，波斯灣國家也在研究與埃及 Sumed 管線建立更多連結，或重啟「跨阿拉伯管線」(Tapline)，該管線走廊仍然存在。

Tapline 在 25 年前已停止運作。這條約 1,000 英里長的管線於 1950 年啟用，將沙烏地東部油田連接至地中海黎巴嫩錫登港 (Sidon)。

諷刺的是，隨著大型且更具成本效益的超級油輪出現，Tapline 逐漸失去經濟優勢，最終走入歷史。

有些諷刺的是，在本次衝突期間荷姆茲海峽幾近停擺情況下，Tapline 當年之所以走入歷史，正是因為「新一代更大型且更具成本效益的超級油輪」削弱了其經濟優勢。

該管線在 1990 年前仍有小量運輸，其後停用，並於 2001 年正式退役。

此外，也可能擴建阿聯酋通往富查伊哈的管線及沙烏地東西管線，並改善揚布港，使大型船舶可停靠。

Medlock 表示，「這些討論都正在進行中，目前市場對多元化的興趣非常高，不僅限於油氣，也包括大宗商品運輸。」鐵路擴建也可能出現，因為荷姆茲風險已從「低機率事件」變成「現實威脅」。

他指出，部分計畫可能需 3 至 5 年完成，但管線擴建等措施可能更快。

Medlock 表示，隨著衝突影響擴大，各國更願意放下過去政治分歧進行合作，「鑑於目前局勢的嚴重性，以及該地區每個人都感同身受的痛苦，各方都會有很強的討論意願。」

儘管管線可分散風險，但仍存在挑戰：建設需時間、運輸量可能低於大型油輪，且基礎設施易成為軍事攻擊目標。

例如，沙烏地東西管線與阿聯酋管線在衝突期間均遭攻擊，其中一次襲擊導致每日產量損失約 70 萬桶。

不過，專家指出管線可相對快速修復。

Enverus 分析師 Al Salazar 表示，目前繞道管線產能已接近極限，最終可能的解決方式是「需求破壞」——也就是透過降低需求來平衡市場，相當於抹去過去 10 年的需求成長。

這種情況已在部分亞洲國家出現，例如實施每周四天工作制、提早關閉辦公室及採取節能措施。歐洲也已出現航空燃料短缺警訊。

在正常情況下，全球約五分之一原油經由荷姆茲海峽運輸，其中約 80% 流向亞洲。專家預期，衝突結束後，國際與國營石油公司以及私營企業，將加大對亞洲儲油設施的投資，以強化能源安全。