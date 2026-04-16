鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-16 09:10

美國強化對伊朗海上封鎖行動，軍事壓力持續升高。美國中央司令部週三 (15 日) 表示，一艘試圖繞過封鎖的伊朗籍貨船，已遭美軍攔截並被迫折返，顯示華府對伊朗的經濟與軍事施壓進一步升級。

據美國中央司令部說法，事件發生於週二 (14 日)，當時一艘懸掛伊朗旗幟的貨船自班達阿巴斯港出發，駛出荷姆茲海峽後沿伊朗海岸航行，試圖規避美方封鎖。

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(圖片：X)

美國海軍阿利伯克級飛彈驅逐艦「史普魯恩斯號驅逐艦」(USS Spruance) 隨即出動，成功將該船引導返回伊朗。

中央司令部指出，自週一封鎖行動啟動以來，已有 10 艘船隻被迫掉頭，尚未有任何船隻成功突破封鎖。美方強調，所有進出伊朗港口的船舶均在管制範圍內。

此次海上封鎖規模龐大，動員約 1 萬名兵力、逾十艘軍艦，以及超過 100 架戰機與偵察機。

美國總統川普是在美伊談判破局後，下令封鎖荷姆茲海峽，藉此全面切斷伊朗對外海運貿易。

目前美軍除派遣驅逐艦外，「的黎波里號」(USS Tripoli) 兩棲攻擊艦亦已部署至阿拉伯海，支援封鎖任務，顯示軍事部署持續擴大。

在外交方面，美伊於 4 月 11 日至 12 日在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行會談未能取得突破。副總統范斯 (JD Vance) 表示，伊朗拒絕移除境內濃縮鈾，也未承諾終止核計畫，是談判停滯的關鍵原因。